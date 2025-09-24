Vía al Llano necesita con urgencia 1.2 billones de pesos: hay 55 puntos críticos, advierte la CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que disponga los recursos que demanda la vía al Llano, tras más de dos semanas de cierre del corredor.

Su presidente, Juan Martín Caicedo, advirtió que el anuncio del presidente Gustavo Petro, en el que reconoció que la Nación no dispone de recursos para atender el kilómetro 18, genera serias preocupaciones. “La vía necesita más de $1,2 billones para atender de manera estructural los 55 puntos de mayor riesgo. Es una responsabilidad exclusiva del Estado garantizar estos fondos, al margen de la coyuntura fiscal”, aseguró en sus redes sociales.

Caicedo recordó que este corredor conecta a Bogotá con toda la Orinoquía y que su impacto económico es vital. Reconoció, además, que el concesionario logró restablecer la movilidad de manera rápida con la vía alterna, pero insistió en que la solución definitiva depende de la inversión pública.

A todo lo anterior, el presidente de Proindesa (holding encargado de la vía al Llano), Alberto Mariño, señaló que la respuesta debe ser integral: “No basta con obras de drenaje superficial y subsuperficial. Deben recuperarse las obras de 2016 afectadas por los riesgos sin control, adelantar nuevas obras de contención y definir junto con las autoridades territoriales si es viable continuar con los riegos de cultivos en la zona, además de establecer un manejo adecuado de las aguas servidas en áreas de alto riesgo”.



Los gremios coincidieron en que el Gobierno debe coordinar los diseños y ejecutar las obras necesarias, advirtiendo que la competitividad de medio país está en riesgo mientras no se atienda de fondo esta emergencia.