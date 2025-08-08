Vía Zipaquirá - Ubaté entrará en remodelación: Invías confirma inversión de $ 30.000 millones

El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó los contratos de obra e interventoría para modernizar el corredor Zipaquirá - Ubaté. La iniciativa, que contará con una inversión de hasta 30 mil millones de pesos, pretende rehabilitar tramos en departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca.
“Con esta adjudicación garantizamos que el corredor vial Zipaquirá - Ubaté siga siendo motor de desarrollo para Cundinamarca, Boyacá y Santander. Son obras que impulsan la economía regional, mejoran la seguridad vial y fortalecen la conectividad del país, cumpliendo con transparencia y pluralidad en cada proceso”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
¿Cuáles serán los tramos a intervenir?
De acuerdo con el contrato “Operación, mantenimiento y administración vial de la ruta 45A, tramo Zipaquirá - Ubaté”, este proyecto contempla modernizar los siguientes trazados:
- Ubaté - Chiquinquirá PR 0+1000 al PR 42+530
- Chiquinquirá - Puente Nacional PR 42+530 al PR 89+340
- Puente Nacional – San Gil
- San Gil – Bucaramanga
- Floridablanca – Palenque
- Rionegro – San Alberto PR 18+000 al PR 93+654
El mantenimiento del corredor contará con recursos por 26.679 millones de pesos y fue adjudicado al Consorcio Gestión Incofem 3, conformado por Incovap y Proyectos Femac. En el caso de la interventoría, que tendrá recursos de hasta 3.300 millones de pesos, se adjudicó al Consorcio Applus Vial 010, integrado por Applus Servicios Integrales e Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas.