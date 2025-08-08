Vía Zipaquirá - Ubaté entrará en remodelación: Invías confirma inversión de $ 30.000 millones

El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó los contratos de obra e interventoría para modernizar el corredor Zipaquirá - Ubaté. La iniciativa, que contará con una inversión de hasta 30 mil millones de pesos, pretende rehabilitar tramos en departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca.

“Con esta adjudicación garantizamos que el corredor vial Zipaquirá - Ubaté siga siendo motor de desarrollo para Cundinamarca, Boyacá y Santander. Son obras que impulsan la economía regional, mejoran la seguridad vial y fortalecen la conectividad del país, cumpliendo con transparencia y pluralidad en cada proceso”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.



¿Cuáles serán los tramos a intervenir?

De acuerdo con el contrato “Operación, mantenimiento y administración vial de la ruta 45A, tramo Zipaquirá - Ubaté”, este proyecto contempla modernizar los siguientes trazados:



Ubaté - Chiquinquirá PR 0+1000 al PR 42+530

Chiquinquirá - Puente Nacional PR 42+530 al PR 89+340

Puente Nacional – San Gil

San Gil – Bucaramanga

Floridablanca – Palenque

Rionegro – San Alberto PR 18+000 al PR 93+654

El mantenimiento del corredor contará con recursos por 26.679 millones de pesos y fue adjudicado al Consorcio Gestión Incofem 3, conformado por Incovap y Proyectos Femac. En el caso de la interventoría, que tendrá recursos de hasta 3.300 millones de pesos, se adjudicó al Consorcio Applus Vial 010, integrado por Applus Servicios Integrales e Ingelog Consultores de Ingeniería y Sistemas.