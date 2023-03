Vicepresidenta Francia Márquez sufrió una caída en la sede de la Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Marquez sufrió una caída leve en el el capitolio nacional, ubicado en el centro de Bogotá, según informó la oficina de la Vicepresidencia de la República.

La vicepresidenta no presenta heridas ni lesiones de gravedad, debe atender las recomendaciones de reposo de los médicos y llevar venda en su pierna derecha por siete días.

La vicepresidenta tenía programado un evento de conmemoración del Día de la Mujer en la Casa de Nariño y aún se desconoce si podrá asistir o si será liderado por cualquier otra integrante del gabinete del presidente Gustavo Petro.

No es la primera vez que en la sede de la Vicepresidencia ocurre algo parecido, según recordaron en la mesa de trabajo de Mañanas Blu, con Néstor Morales.

“Esa casa tiene unas escaleras que no se ven cuando uno está caminando. Esa casa es hermosa, diseñada por Rogelio Salmona, pero no es muy amigable con los tacones de las mujeres. Hasta yo he trastabillado en esas escaleras”, recordó María Consuelo Araújo.