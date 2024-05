Vicepresidenta iniciará acciones jurídicas contra quienes la vinculan al escándalo UNGRD

En medio de las diversas declaraciones que se han conocido de un clan de corrupción en torno a los contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se ha mencionado a varios funcionarios del alto Gobierno como participantes o conocedores de las irregularidades.

Ante algunas versiones que señalaron a la vicepresidenta Francia Márquez como una de las involucradas, aseguró que iniciará las acciones judiciales respectivas para defenderse de lo que considera son falsas acusaciones.

“No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas”, instó Márquez.

Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD, por eso, nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 28, 2024

La alta funcionaria aseguró que esta es una estrategia para desprestigiar los proyectos del Gobierno del Cambio.

“La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos”, puntualizó Márquez.

Petro ordena que todos los funcionarios alerten casos de corrupción

A propósito de estos hechos, el presidente Gustavo Petro emitió una directiva que aplica a ministerios, departamentos administrativos y entidades del sector central de la rama ejecutiva, y que obliga desde ahora a notificar por obligación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cualquier hecho ilícito que venga de parte de un funcionario público o un particular.

Con esto, la agencia estará obligada a adelantar acciones pertinentes, bien sea para defender en calidad de víctima a la entidad o intervenir en calidad de representación de los intereses de la nación.