Vicky Dávila denunció un plan para atentar en su contra: ‘Rodolfo Hernández’ le respondió

En la mañana de este miércoles, 29 de enero, la precandidata presidencial independiente Vicky Dávila denunció a través de sus redes sociales que, según información que recibió de una fuente de alta confianza, se estaría orquestando un atentado en su contra y de su familia.

“Necesito compartir con ustedes esto de manera urgente. Uno tiene que ser prudente y mesurado con estos temas sobre amenazas contra la vida. Esta información me la hizo llegar un oficial de alto rango. Es de toda la credibilidad”, señaló en su cuenta de X.

Dávila compartió una imagen de una conversación de una plataforma de mensajes sin identificar en el que le dicen que el plan se estaría organizando desde las cárceles y “fuentes de la izquierda radical” quienes estarían recogiendo un presupuesto para atentar contra ella, pidiéndole que extreme sus medidas de seguridad y le recuerdan que lo mismo habría ocurrido con el difunto candidato Rodolfo Hernández al que le habrían hecho llegar una carpeta con los datos de su familia y con una amenaza que tenía que irse a los Estados Unidos.

La precandidata independiente y periodista pidió al Gobierno Petro que le garantice su seguridad y la de sus allegados. “Espero que el Gobierno Petro y las autoridades presten atención a esta información, que nos den la protección necesaria a mi familia y a mí para que no nos pase nada. Que ustedes no me abandonen. Confío en la protección de Dios y siento un amor profundo por Colombia”.

Uno de los mensajes de solidaridad que llamó la atención fue un mensaje enviado desde la cuenta de Rodolfo Hernández, quien falleció el pasado septiembre de 2024. “Las amenazas contra la vida del ingeniero Rodolfo Hernández fueron muy reales, él mismo le contó a Colombia. Las fuerzas oscuras que apoyaron a Gustavo Petro, son un peligro. Si te amenazan es porque estás en contra del sistema y lo estás haciendo bien”.

