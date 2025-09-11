Víctimas se pronuncian ante primeras sentencias que emitirá la JEP

La JEP emitirá sus primeras sentencias en los próximos días, una de ellas será contra el antiguo secretariado de las Farc por más de 20.000 casos de secuestro que se registraron durante el conflicto armado. La otra será contra 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, por falsos positivos.

Uno de los casos más recordados por secuestro es el de los 12 diputados del Valle, quienes fueron secuestrados en pleno centro de Cali, en el Palacio de San Luis. A ese lugar llegó un grupo de guerrilleros de las Farc en abril del 2002 y disfrazados de militares evacuaron la zona. A los 12 diputados se los llevaron en unos buses y posteriormente 11 de ellos fueron asesinados en cautiverio.

"Esperamos que sea la máxima condena, que esas sanciones alternativas realmente sean serias y realmente haya contenido reparador hacia las víctimas. Aquí no se trata de darle más beneficios al secretariado de las Farc, se trata de reparar a las víctimas de estos hechos tan atroces que hemos tenido", dijo Carolina Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry.

Charry también señaló que "al antiguo secretariado de las Farc y a la JEP les diría que les quedó grande el proceso de establecer la verdad. A las víctimas les siguió faltando esa verdad que buscaban en su derecho a reparar el daño. No es suficiente lo que han hecho este tiempo y espero que esas sanciones no sean tan laxas".



Ejecuciones extrajudiciales en el Caribe

La JEP también prepara su sentencia contra 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa, con sede en Valledupar. Estos militares son acusados por más de 130 casos de falsos positivos. Uno de estos casos es el de Jesús Emilio Márquez, quien fue asesinado en 2002, tras salir de su casa en La Paz, Cesar. Su cuerpo fue entregado por los paramilitares a miembros del Batallón La Popa, quienes lo presentaron, falsamente, como una baja en combate.

"Que estas sanciones contribuyan a que nunca más se repitan estos hechos, porque afectaron a nuestra familia, en mi caso a mis padres los afectaron con enfermedades. Espero que las sanciones generen conciencia en los responsables, que ayuden a construir confianza en las instituciones y que permitan a las víctimas sentir que nuestro sufrimiento no fue en vano", dijo Mónica Márquez, hermana de Jesús Emilio Márquez.

Mónica también señaló que "el recorrido por la JEP ha sido un camino difícil, lleno de recuerdos dolorosos, pero también un espacio donde se me ha permitido alzar la voz, desde que me acredite a la JEP he participado con la esperanza de que la verdad salga a la luz, de que la historia de mi hermano y de tantas víctimas no queden en silencio".