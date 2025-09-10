Exintegrantes del Gaula Santander comparecen ante la JEP por falsos positivos

En Bucaramanga continúa la audiencia de consolidación de aportes de verdad adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que 31 exintegrantes de la fuerza pública y un antiguo detective del extinto DAS, quienes pertenecieron al Gaula Santander, rinden testimonio por su presunta participación en homicidios y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

Los comparecientes entregaran sus versiones sobre los hechos que la jurisdicción especial investiga en el marco del régimen de condicionalidad. "Este mecanismo permite a los implicados acceder a beneficios jurídicos bajo el compromiso de aportar verdad plena, garantizar la reparación a las víctimas y asegurar la no repetición", dice el comunicado de la JEP.

Según la JEP, los comparecientes no han sido seleccionados como máximos responsables de esos hechos violentos entre los años 2000 y 2008, pero deben demostrar su compromiso con el esclarecimiento de lo ocurrido en Santander, uno de los departamentos golpeados por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.

Los comparecientes implicados en este hecho son Cristián Aziz Elías Mrad Cala, José Luis Argumedo Caldera, Juan Ángel Moreno Cáceres, Jorge Lasso Villamizar, Manuel Barrios y Oviel Gutiérrez Zambrano. El compareciente Mrad Cala dijo que organizaron la falsa operación basándose en los señalamientos de un "informante", quien les indicó que en esa zona había unos supuestos delincuentes.

“Desafortunadamente había presión por resultados operacionales. Había directrices con clasificación en brigadas y divisiones del Ejército. Esa presión psicológica automáticamente lo lleva a desarrollar ese tipo de operaciones”, admitió el excomandante del Gaula Santander, coronel (R) Antonio Ussa Cabrera. El compareciente agregó que los comandantes eran castigados con traslados o anotaciones negativas en sus hojas de vida cuando no cumplían las metas de bajas, lo cual afectaba directamente sus posibilidades de ascenso.

“Una baja era más importante que 10 capturas. Eso era lo que pedían. La prioridad era mostrar muertes en combate”, dijo el excoronel Cabrera.

“Las operaciones militares se planificaban y se presentaban como ofensivas contra estructuras ilegales, pero luego nos decían que nos iban a entregar un miembro de las AUC. Así se camuflaba la realidad de lo que pasaba”, narró otro exintegrante del Gaula Santander en la audiencia de la JEP.

La JEP busca que estas declaraciones contribuyan a esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos en Santander y a garantizar justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales a través del Gaula del Ejéricto en esa zona del país.