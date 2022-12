Victoria Sandino me decía que tenía que aguantarme las violaciones: exguerrillera

A las 12:30 del mediodía, cuando salía del colegio, hombres de las Farc se llevaron a Alexandra Vargas, de 15 años, en una camioneta hacía a un páramo, zona rural del corregimiento Maracaibo en el Tolima, en donde recibió entrenamiento y una inyección de planificación.



Al cuarto día de estar en las Farc, la pequeña Alexandra empezó a sufrir las violaciones de alías “Jerónimo” el primero de los cuatro comandantes que la agredieron sexualmente.

“El primero en abusar de mi fue Jerónimo; fueron tres noches seguidas, hizo lo que quería y me dijo salga de aquí y pónganse a trabajar”, explica con rabia.

La barbarie y la perversidad de los comandantes guerrilleros se ensañaron con ella porque después alias “El Abuelo” abusó de ella cada dos y tres días en contra de su voluntad.

Pero en el campamento lo rondaban más pedófilos que no tuvieron piedad con Alexandra, uno de ellos alias “El Zorro”.

“Había otro comandante que era el de finanzas alias “El Zorro” otro “el Toro”: me abusó dos o tres veces porque no duró mucho (…) pero los que abusaron más de mi fueron “El Abuelo” y “Jerónimo”, dice.

Alexandra poco a poco se fue dando cuenta que las niñas eran para saciar el apetito perverso de los comandantes.

“La palabra de la mujer no vale nada. Las niñas y jovencitas eran para los comandantes, entonces ellos no permiten que otra persona este con uno”, explica.

Contó que en un entrenamiento la obligaron a tirarse por un barranco que era demasiado alto: “Me empujaron, ahí me fracturé un brazo, no me lo revisaron y me lo dejaron así”.

En medio de su tragedia creyó ver su salvación en Victoria Sandino (actual dirigente política del partido Farc), a quien le contó todas las violaciones de las cuales era víctima, pero la respuesta fue una frustración peor.

“En muchas oportunidades me encontré con Victoria Sandino. Tuve la oportunidad de decirle a ella las cosas, pero le daba lo mismo. Ella decía que tenía que aguantarme, esa es la vida de la mujer en la guerrilla, Que a eso habíamos ido las mujeres a las Farc”, dice indignada.

Alexandra Vargas, quien ahora tiene pareja y dos hijos no entiende por qué ahora Victoria Sandino, defiende a las mujeres cuando “no movió un dedo” por los derechos de las guerrilleras en los campamentos.

“Verla defendiendo los derechos de las mujeres ahora me parece demasiado cínica porque debe acordarse de todos los abusos que se le denunciaron en su momento”, explica.

Alexandra dice que le han llegado mensajes a su celular diciendo que sus denuncias están dañando la dignidad de las Farc pero que no es así, porque ella como víctima está reclamando un derecho: justicia

Escuche la historia completa aquí: