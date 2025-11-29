En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Video captó fuerte accidente en Boyacá: camión de bebidas se fue encima de carros particulares

Video captó fuerte accidente en Boyacá: camión de bebidas se fue encima de carros particulares

En la ruta que conecta a Duitama con Tunja, un camión de una reconocida empresa de bebidas perdió el control y terminó montado sobre una de las casetas del peaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad