Video captó fuerte accidente en Boyacá: camión de bebidas se fue encima de carros particulares

En la mañana de este 29 de noviembre, el peaje de Tuta, en Boyacá, vivió una escena que estremeció a miles de personas. En la ruta que conecta a Duitama con Tunja, un camión de una reconocida empresa de bebidas perdió el control y terminó montado sobre una de las casetas del peaje, lo que provocó un choque que también involucró al menos tres vehículos y generó preocupación entre los conductores que presenciaron el siniestro.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del impacto, donde se observan varios automóviles destruidos y el camión atravesado sobre las estructuras del peaje. Aunque las autoridades aún no confirman si hay heridos o fallecidos, el estado en el que quedaron los vehículos evidencia que se trató de un accidente de grandes proporciones. Los videos grabados por los usuarios de la vía reflejan el momento de angustia que se vivió en cuestión de segundos.

🔴#ÚltimaHora | Accidente en peaje Tuta, vía Tunja–Paipa. Un camión de la empresa Postobón colisionó contra la caseta de cobro, hirió a una taquillera y dejó varios vehículos afectados. No hay víctimas fatales.



[Noticia en desarrollo]#Boyacá pic.twitter.com/6XFc9SuZqk — EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) November 29, 2025

Qué se sabe del accidente en Tuta: primeras hipótesis oficiales

La primera versión apunta a una posible falla mecánica. Según los reportes iniciales, el camión habría perdido los frenos en plena vía, avanzando sin control hasta arrollar a los carros que esperaban en la fila del peaje y estrellarse de frente contra las casetas. Esta hipótesis tomó fuerza por el rastro de frenado inexistente y por el testimonio de algunos conductores que afirmaron haber visto el vehículo descender a alta velocidad.



Minutos después del incidente, la cuenta @TuiterosBoyaca en X señaló que el camión habría embestido al menos dos vehículos antes del choque final. Las fotografías publicadas mostraron estructuras colapsadas, carros completamente deformados y personal de emergencia intentando rescatar a los posibles afectados. En redes sociales, varios ciudadanos pidieron claridad sobre el estado de los ocupantes de los vehículos, aunque la información oficial sigue en desarrollo.

Los organismos de socorro, entre ellos Bomberos Paipa y la Defensa Civil, llegaron rápidamente al lugar para asegurar la zona, revisar los automotores y evitar nuevos riesgos, principalmente por el combustible que quedó regado tras la colisión.



Estado de la vía Tunja–Paipa tras el accidente en el peaje de Tuta

El accidente ocurrió en un tramo clave del corredor Tunja–Paipa, una vía altamente transitada y fundamental para la movilidad del departamento. Por ahora, los organismos de emergencia trabajan en remover los restos del camión y de los vehículos implicados con el fin de habilitar el paso lo más pronto posible, aunque el tráfico en la zona permanece restringido.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó que está verificando el hecho junto a las autoridades y pidió a los viajeros mantenerse informados. “Cualquier novedad se publicará en nuestros canales oficiales”, indicó la entidad.

La emergencia continúa en atención mientras se determina exactamente qué provocó el siniestro y cuál es el balance de personas afectadas.