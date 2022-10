Video muestra dos amigos queriéndose; no es prueba de nada: coronel Castellanos

“El video es una cosa ahí de dos amigos hablándose, haciéndose propuestas uno a otro y queriéndose, eso es lo que deja ver”, agregó.



Además, enfatizó en que no sería una prueba de la existencia de una supuesta ‘Comunidad del Anillo’. (Aquí: Renuncia el viceministro del Interior por escándalo de acoso sexual en Policía ).



“No creo que exista una red de prostitución en la Policía, que yo sepa no. El cuento de la ‘Comunidad del Anillo’ apareció cuando me endilgaron el supuesto acoso”, manifestó.



El exjefe de seguridad del Congreso también reiteró que se siente tranquilo del llamado que le hizo la Fiscalía General de la Nación por las denuncias en su contra.



Según el coronel Castellanos, exjefe de seguridad del Congreso de la República, la denuncia del capitán Ányelo Palacios Montero, quien denunció que fue violado por el oficial, es falsa e infundada.



“Dijo que yo lo había violado, que le había dado un bebedizo para violarlo. En otra versión ya cambió”, explicó el coronel retirado.



En entrevista con Blu Radio, el oficial, acusado de ser el líder de la Comunidad del Anillo, pidió a la justicia mostrar pruebas, pues lo han sindicado pero el tema se quedó así.



Finalmente, comentó que están “revolviendo” la denuncia por acoso sexual en contra del director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, con el caso de la supuesta red de prostitución.