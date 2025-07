Más de 70 casas construidas y otras en obra están hoy en el centro de una controversia en Montería. Se trata de Villa Petro, un asentamiento de vivienda social ubicado al sur de la ciudad, en predios adquiridos por familias vinculadas a la asociación ASODEVICOR.

Aunque el proyecto nació como una iniciativa comunitaria de autoconstrucción, fue frenado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), que advierte que el terreno podría estar sobre un humedal y no cuenta con licencias urbanísticas.

¿Qué es Villa Petro? Por qué hay un lío ambiental con este proyecto de vivienda social en Córdoba Foto: suministrada

“Nosotros compramos esas tierras de forma legal, tenemos escrituras y los terrenos aparecen como tierras urbanas en instrumentos públicos”, aseguró Yalenis Mazón, lideresa del proyecto, en Mañanas Blu 10:30. Según explicó, las familias adquirieron el predio de forma colectiva tras años sin soluciones estatales: “Nos tocó salir a autogestionar nuestra vivienda, porque las puertas no se abrían por ningún lado”.

La CVS suspendió las obras argumentando que se trata de una zona rural y ambientalmente protegida, y que no hay permisos para urbanizar. Sin embargo, Mazón asegura que fue la propia asociación la que pidió a la corporación visitar el predio para iniciar el proceso de legalización. “Reconocemos que no teníamos las licencias, pero no teníamos conocimiento de algunos temas legales”.

La líder afirma que el problema no surgió de la nada: “70 casas no se hacen en una ciudad sin que las autoridades lo sepan”, cuestionó, y agregó que en la misma zona hay más de 700 viviendas construidas.

Sobre el nombre “Villa Petro”, aclaró que no tiene relación con el presidente: “Es una referencia simbólica, porque muchos de nosotros venimos de la lucha social”.

Consultada sobre una posible reubicación, Mazón respondió que las familias seguirán defendiendo su derecho a permanecer en el lugar: “No vemos garantías para una reubicación. Mientras tanto, esas personas no pueden volver a vivir en canales o debajo de árboles”.