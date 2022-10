Vincular a terceros a JEP sería reemplazar a la justicia ordinaria: Germán Varón

El senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino explicó en Mañanas BLU cómo quedó el componente que tiene que ver con terceros en la Jurisdicción Especial para la Paz que fue aprobada este lunes en último debate en el Senado de la República.



Afirmó que según lo establecido en el Acuerdo de Paz de La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene dos propósitos fundamentales, siendo el primero tener a los protagonistas del conflicto armado y el otro que tiene que ver con terceros, personas que sin haber estados vinculadas a alguno de los dos lados del conflicto, hubieran participado por coacción o manera voluntaria.



“Cuando se revisan los acuerdos, se ve reflejado que a los terceros se les da un tratamiento especial, si a esos terceros se les vincula a la JEP, va a reemplazar a la justicia ordinaria que será de larga duración y tendrá un numero de procesos más alto del que corresponde”, aseguró.



Afirmó que el 90% de los guerrilleros y agentes del Estado se van a acoger a esa justicia y quedará resuelto porque “a la mayoría se le acusa de la pertenencia o financiación de grupos al margen de la ley y en el otro 10% quedarán los guerrilleros o agentes del estado que cometieron otro tipo de delitos”.





Voté no a la JEP para llamar la atención: Antonio Navarro Wolff



El senador por el partido Alianza Verde Antonio Navarro Wolff explicó que el motivo para votar de manera negativa a la Jurisdicción Especial para la Paz fue para llamar la atención con respecto a un texto que fue suprimido en una ponencia en el Congreso donde se permitía que grupos paramilitares financiados por la multinacional Chiquita Brands se acogieran a esa jurisdicción especial.



“Yo esperé con mi página para votar, el 61% de los votos era positivo, o sea que ya estaba aprobado, por lo que voté no para llamar la atención y expresar que no estuve de acuerdo en ese punto”, afirmó.



Cabe recordar que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, declaró que la financiación que Chiquita Brand le dio a grupos paramilitares es delito de lesa humanidad, por lo que el caso tendría que ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz.



“En la ponencia venía un texto donde decía que se tenían que someter a la JEP, ese texto fue suprimido por una proposición avalada por el Gobierno y no me dieron explicación alguna”, concluyó el senador.