Después de 8 días de cónclave y consultas tras la negativa de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de rechazar el referendo que buscaba prohibir la adopción por parejas del mismo y padres o madres solteros, la senadora liberal Viviane Morales acusó al presidente Juan Manuel Santos de hundir la iniciativa.

"El presidente tiene una devoción intransigente a la ideología de género. No acudiremos a la apelación ante la plenaria de la Cámara porque no hay garantías democráticas para adelantarla. La maquinaria de Santos no permitiría hacerlo", dijo.

Además de la oposición del Gobierno, la senadora Viviane asegura que la otra razón para no apelar es la "estrategia inhumana, tramposa y desleal que los grandes medios de comunicación orquestaron con el Gobierno para hundir el referendo”.

"Su mirada corta y su naturaleza vanidosa lo hacen sentir victorioso pero le garantizo que usted es el gran perdedor, históricamente están muy cerca su derrota y nuestra victoria", dijo la senadora en un video que hizo cómo respuesta.

Viviane Morales acusa a Santos de hundir Referendo ⇢ pic.twitter.com/ixVqBpteXK — Viviane Morales (@MoralesViviane) May 17, 2017

