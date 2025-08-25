Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caso Uribe
Tensión Venezuela-EEUU
Atentado terrorista en Cali
Hip Hop al Parque

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Voraz incendio deja más de una docena de volquetas calcinadas en La Virginia, Risaralda

Voraz incendio deja más de una docena de volquetas calcinadas en La Virginia, Risaralda

Cuerpos de bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas) acudieron al lugar para apoyar las labores de control de la emergencia.

Voraz incendio deja más de una docena de volquetas.jpg
Voraz incendio deja más de una docena de volquetas //
Foto: suministrada
Por: Javier Segura
|
Actualizado: agosto 25, 2025 11:38 p. m.

Cuerpos de bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas) acudieron al lugar para apoyar las labores de control de la emergencia.

Un incendio de grandes proporciones mantiene en alerta a las autoridades en La Virginia, Risaralda, donde más de una docena de vehículos de carga pesada resultaron consumidos por las llamas dentro de un parqueadero en el sector conocido como la Vuelta del Gas.

Cuerpos de bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas) acudieron al lugar para apoyar las labores de control de la emergencia. De manera preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de la zona y en este momento se evalúan los daños ocasionados por la conflagración.

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Risaralda