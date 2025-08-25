Voraz incendio deja más de una docena de volquetas calcinadas en La Virginia, Risaralda

Cuerpos de bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas) acudieron al lugar para apoyar las labores de control de la emergencia.

Un incendio de grandes proporciones mantiene en alerta a las autoridades en La Virginia, Risaralda, donde más de una docena de vehículos de carga pesada resultaron consumidos por las llamas dentro de un parqueadero en el sector conocido como la Vuelta del Gas.

Cuerpos de bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas) acudieron al lugar para apoyar las labores de control de la emergencia. De manera preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de la zona y en este momento se evalúan los daños ocasionados por la conflagración.

En desarrollo.