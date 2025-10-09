Vuelven a atacar base militar de Puerto Jordán, Arauca

En la tarde de este jueves, 9 de octubre, se registró un nuevo ataque con tatucos en la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Aparentemente, el ELN sería el responsable de este nuevo atentado.

Según la información preliminar, una granada cayó al interior del batallón y otra en el exterior de la base.

Por el momento se desconoce si hay militares o civiles heridos por este atentado.



Helicóptero tuvo que maniobrar

La periodista Stephanie Valencia relató en Meridiano Blu los momentos de angustia y tensión que se vivió en ese momento, pues ella viajaba en un helicóptero que sobrevolaba la zona, a siete minutos de llegar a Puerto Jordán, cuando los pilotos se enteraron del ataque y tuvieron que realizar maniobras para alejarse y proteger sus vidas, pues se empezaron a presentar combates entre el Ejército Nacional e integrantes del ELN.

"Fue nuevamente con morteros, granadas que lanzaron, según la información que inteligencia militar ha entregado. Se lanzaron desde el pueblo", detalló la periodista en Meridiano Blu.