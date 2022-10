Ya no es solo el agua: Gobierno multará a quienes malgasten energía

Según explicó el ministro de Minas y Energía, Tomás González, están monitoreando de cerca la demanda de energía para evidenciar los que estén haciendo uso irregular del servicio. Lea también: (Gobierno implementaría multas a quienes no ahorren energía eléctrica)



“En el caso de electricidad, hacer lo que ya se hizo en el caso de agua y es, a la gente que esté consumiendo de manera excesiva, cobrarles más y ponerles sanciones monetarias”, manifestó el ministro González.



Entre tanto, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, hizo un llamado a evitar el uso de pólvora, pues es un enorme riesgo de incendios forestales.



“No hacer fogatas, no utilizar pólvora, no botar colillas de cigarrillos, es un problema muy delicado”, enfatizó Vallejo.

Explicó que se decretó la alerta roja consecuencia de la falta de lluvia en los últimos meses, por lo que la idea es hacerle un nuevo llamado a los gobernantes regionales y a la comunidad para que no malgasten el agua.



-Con maquinaria pesada sigue la búsqueda del niño desaparecido en Soacha, Cundinamarca. Los organismos de emergencia romperían tramos de cajas recolectoras y tuberías para intentar dar con el paradero del menor.



-El expresidente Uribe formuló nuevas críticas frente al plebiscito por la paz y cuestionó que guerrilleros de las Farc tengan elegibilidad política, el senador asegura que la falta de cárcel para cabecillas privará a víctimas del Derecho y garantías de no repetición.



-El Ministerio de Salud entregará hoy el esquema para el traslado de pacientes de la liquidada EPS Caprecom. El 40 % serán trasladados a Nueva EPS.



-Más de 15 hectáreas de bosque han sido consumidas por siete incendios que se han registrado, en los últimos tres días, en el occidente y norte de Bucaramanga.



-En el norte del departamento del Valle avanza la búsqueda de dos menores de edad que fueron arrastrados por las aguas del río Cauca. Los adolescentes de 15 y 17 años de edad desaparecieron mientras disfrutaban de un paseo familiar y se registró una creciente cerca del municipio de Cartago.



-Las autoridades buscan a la madre de un recién nacido que fue hallado este fin de semana en una caneca de basura en una vivienda del municipio de Vélez, Santander. El bebé se encuentra estable en un hospital de la región.



-A ajustes de cuentas atribuyen las autoridades el asesinato de tres personas en el puerto de Tumaco cuyos cuerpos fueron encontrados en las playas del morro.



-Frente al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Donde se decretan medidas cautelares a favor de los niños wayúu de La Guajira, el Gobierno convocó para este martes una reunión con las autoridades indígenas de ese departamento y así poder trazar la línea de atención y solución al problema que allí se presenta.



-A sus 66 años falleció en Bogotá, el expresidente e integrante de la junta directiva del cuadro cardenal, Édgar Plazas Herrera, padre de la directora del Icbf, Cristina Plazas, quien formó parte del equipo hasta septiembre de este año, cuando presentó la renuncia por problemas de salud.



-La ministra de Transporte, Natalia Abello, ratificó que las obras de reconstrucción y ampliación de la Calle 30, vía al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortisoz, que sirve a Barranquilla, sólo podrán ser financiadas mediante el modelo de Asociación Público – Privadas y que para ello se requiere la instalación de un peaje que pagarán quienes salgan del Terminal Aéreo. El costo estimado de la tarifa es de 2.500 pesos.



-Por medio de un comunicado las Fuerzas Armadas de Irak anunciaron la "liberación total" de la ciudad de Ramadi, que estaba en manos del Estado Islámico desde mayo pasado. Subrayaron además que reconquistarán "el resto de ciudades", en alusión a aquellas que permanecen en manos de los yihadistas, como Mosul.



-En Venezuela ya se habla de lo que será la agenda legislativa de la próxima asamblea de mayoría opositora. Cuatro leyes son las que tendrían prioridad para ser aprobadas.



-En Cartagena hay restricciones y sugerencias para bañistas, pescadores y transportadores marítimos, como consecuencia de la peligrosidad del oleaje.



-Este lunes es el cuarto día de la feria de Cali, el evento cultural más importante será el desfile del Cali Viejo.