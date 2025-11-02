“Ya puse la demanda”: Benedetti tras sobrevuelo de drones en su casa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que entre las 12 y las 3:00 a. m. de hoy 2 de noviembre hubo drones sobrevolando su casa en Puerto Colombia, vivienda que se encuentra en polémica, pues de acuerdo a investigaciones realizadas por algunos periodistas colombianos, el ministro adquirió recientemente esta casa tras haber dicho ante la Corte que estaba en quiebra hace dos años.

“Ya puse la demanda penal con dos sospechosos. Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Ahora me entero de que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”, aseguró el ministro en su cuenta de X.

Ante estas declaraciones, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), encabezado por su directora, Angie Lizeth Rodríguez, rechazó este fin de semana las amenazas e intentos de intimidación contra el ministro y manifestó su solidaridad con el funcionario, su familia y su equipo.

Así mismo, el ministro acusó a tres personas de ser las principales sospechosas de estas amenazas y aseguró que todo es el resultado de las presunciones de un ‘estúpido’ sobre el lugar en el que él vive.



“¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial? Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. TODO lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”, dijo el ministro en su cuenta de X.

Por su parte, el Dapre, a través de un comunicado, insistió en que “ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática” y llamó a la ciudadanía a rechazar la violencia y proteger la vida y la integridad de los servidores públicos.

En paralelo a la queja por las amenazas, en los últimos días reaparecieron informes periodísticos que vinculan al ministro con la ocupación de una residencia en Puerto Colombia (Atlántico), una vivienda cuya historia mediática ha sido objeto de atención porque, según reportes, perteneció en el pasado al empresario Álex Saab.

Blu Radio contactó grupo de prensa del ministro, quienes dijeron que este no se pronunciará más al respecto.

La denuncia por los drones y las revelaciones sobre la vivienda llegaron en un momento de alta tensión política, con episodios previos de señalamientos y cuestionamientos públicos a la gestión del ministro Benedetti.

Por lo pronto, el Dapre y la cartera del Interior pidieron cautela en los mensajes públicos para no alimentar la escalada de violencia verbal y garantizar la seguridad de las familias afectadas, mientras que la Fiscalía y la Policía analizan las denuncias presentadas por el ministro para determinar responsabilidades y medidas de protección si resultan necesarias.