Mininterior Benedetti ya tiene abogado en EE. UU.; buscará que lo excluyan de Lista Clinton

El ministro del interior, Armando Benedetti, anunció por medio de su cuenta de X que ya tiene abogado en Estados Unidos para que lo represente en ese país, ya que buscará su exclusión de la Lista Clinton, esto después de que el pasado viernes el Departamento del Tesoro anunciara que él, el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro habían sido incluidos en la lista.

"He designado como mi representante en Estados Unidos al reconocido abogado Michael Díaz, de la Firma DRT International Law Firm, para que me represente en el proceso administrativo en curso, buscando mi exclusión de la lista de los designados", anunció Benedetti.

Es importante recordar que este viernes el presidente Gustavo Petro también confirmó que debido a esta sanción de Estados Unidos el avión presidencial no pudo abastecerse de combustible en Cabo Verde, durante su viaje a Arabia Saudita.

“Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde, en el África”, dijo Petro.



Avión presidencial Foto: Fuerza Aérea Colombiana

Por eso el avión tuvo que ser abastecido en Madrid, España.

“Menos mal me pone la empresa gringa esta humillación, porque se romperá el contrato con ella. El mundo sabe que me persigue Trump, porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas”, agregó Petro.