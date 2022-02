Yo no sabía lo de Piedad Córdoba, fue Juan Manuel Santos quien me contó: Íngrid Betancourt

“Esto va muy lejos”, comentó la candidata a la Presidencia Íngrid Betancourt sobre las revelaciones a la Fiscalía hechas por el exasesor de comunicaciones de Piedad Córdoba, Andrés Vásquez, quien contó a detalle cómo la exsenadora habría manipulado los tiempos de liberación de los secuestrados por las extintas Farc para hacer campaña presidencial hace 10 años. El testimonio, en poder de Noticias Caracol , da cuenta de un supuesto plan con la cúpula de las Farc que la impulsaría como posible presidenta de Colombia.

Según las declaraciones de Vásquez, ‘Teodora’ era el nombre que usaban para referirse a Piedad Córdoba, información que también le habían confirmado a la líder de Oxigeno Verde, pero que la exsenadora siempre negó. Sin embargo, Betancourt dijo que es “la pieza que faltaba en el rompecabezas”.

Publicidad

“Es algo que ya había oído. Hace dos años se acercaron personas del Ministerio de Defensa a entregarme información de unos mensajes que se han incautado del computador del Raúl Reyes y, efectivamente, se menciona a ‘Teodora’, y ella decía cosas que quedan en la memoria, cosas como ‘no liberen a Íngrid, no es que esté enferma, ella siempre ha sido flaca’”, dijo Betancourt en Mañanas BLU.

“En su momento, me aseguraron que ‘Teodora’ era Piedad Córdoba, sin embargo, Piedad siempre había negado esta vinculación, hasta ahora, que su exasesor Andrés Vásquez da el testimonio a la Fiscalía”, añadió.

Publicidad

Dicha acusación de la presunta participación de Córdoba con la exguerrilla de las Farc fue entregada a Íngrid por el expresidente Juan Manuel Santos cuando ambos escribían el ‘Una conversación pendiente’. Según explicó la candidata presidencial, Santos daba por hecho que eso ya lo sabía, pero no era así.

Publicidad

“Las victimas somos las últimas que nos enteramos de todo, nadie nos cuenta nada. Yo me viene a enterar de esto hace dos años cuando me lo contó Juan Manual Santos, estábamos escribiendo el libro ‘Una conversación Pendiente’; él pensó que era algo obvio que yo sabía. No tenía ni idea de quién era ‘Teodora’.

Lo terrible de esto es pensar que una situación tan grave, tan dolorosa, y no solo para mí sino para las familias de los secuestrados, pueda ser vista como un trampolín para la Presidencia de una persona, porque lo que cuenta el señor Vásquez es que ella tenía calculado que el hecho de manipular los tiempos de las liberaciones le podría dar exposición mediática y un reconocimiento internacional para ser presidenta de Colombia aseveró Betancourt.