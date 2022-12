Yo no tengo gente en moto: Lafaurie responde al ministro Iragorri

“Que no me diga que le mando razones porque yo no tengo gente en moto ni cosas de esas. No es mi estilo. Lo que soy es una persona firme y si todavía sigo en esta brega no será porque hago cosas indebidas”, expresó.

Lafaurie insistió en que esa no es su forma de actuar, aunque reconoció que sí le ha mandado razones.

“Yo no acostumbro a hacer es tipo de cosas, claro que le he mandado muchas razones al ministro, por supuesto que lo hago, unas a través de personas que están próximas a él y otras en cartas que están debidamente documentadas”, dijo Lafaurie.

En esos mensajes, dice Lafaurie, le ha indicado a Iragorri sobre la necesidad de un actuar transparente frente a los procesos que adelanta el Gobierno frente a la política de restitución.

“Aquí lo que ha habido es retaliación, el Gobierno está acostumbrado a ser muy blandito con estos delincuentes, y muy agresivo cuando un gremio expresa sus opiniones en eventos públicos, en consecuencia lo que hay que hacer visible es el talante del gobierno, un gobierno que lo que hace es ponerle la bota encima a los que no están con ellos”, aseguró Lafaurie.