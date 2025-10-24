“Yo soy un gerente y este país requiere resultados”: Rubén Lizarralde, precandidato presidencial

Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura y exgerente de Indupalma, se lanzó oficialmente como precandidato presidencial para las elecciones de 2026. En entrevista con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, afirmó que su motivación principal es ofrecer una visión de país basada en la gerencia, la productividad y el desarrollo sostenible.

“Soy un gerente, no un político”, aseguró Lizarralde, al destacar que el 80 % de su vida profesional ha estado en el sector privado. Según explicó, Colombia necesita líderes con capacidad de gestión y resultados tangibles, no solo discursos.

BLU Radio. Rubén Dario Lizarralde // Foto: BLU Radio

El precandidato resaltó su experiencia en proyectos productivos en regiones como el Magdalena Medio y la Orinoquía, donde impulsó modelos de propiedad campesina que, según él, transformaron la vida de cientos de familias. Mencionó que dichos modelos, inspirados en experiencias internacionales, lograron convertir a campesinos sin tierra en empresarios del campo.

Lizarralde planteó además una propuesta para sustituir los cultivos de coca por más de 2,3 millones de hectáreas de cultivos legales, con especial enfoque en palma, caña, soya y maíz. A su juicio, esta estrategia permitiría reducir la economía ilegal, fortalecer la paz y dinamizar el campo colombiano.



“Si el país quiere paz y desarrollo, tiene que acabar con la economía ilegal”, afirmó.

Frente a las críticas sobre los monocultivos, Lizarralde aclaró que no se trata solo de palma o caña, sino de aprovechar las 25 millones de hectáreas disponibles en el país para una agricultura diversa, moderna y con enfoque competitivo.

En cuanto a su camino político, el exministro precisó que, aunque renunció hace seis años al Partido Conservador, se encuentra en conversaciones con esa y otras organizaciones políticas. No obstante, insistió en que su candidatura tiene un propósito nacional más que partidista.

Publicidad

“El país va a requerir del apoyo de los mejores. Vamos a tener que manejar esto con bisturí”, expresó, advirtiendo sobre los retos económicos y sociales que enfrentará el próximo gobierno.

Finalmente, Lizarralde descartó una eventual reforma tributaria, al considerar que subir los impuestos ahuyentaría la inversión. En su lugar, propuso una reestructuración de la deuda pública y una política de eficiencia estatal.

Escuche la entrevista completa aquí: