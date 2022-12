Zonas de concentración no son El Caguán ni Santa Fe de Ralito: León Valencia

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, se refirió al acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc sobre la terminación del conflicto. (Lea acá también: Gobierno y Farc logran acuerdo sobre fin del conflicto armado ).

“Siento una alegría inmensa, he esperado esto durante muchos años, he estado ahí acompañando las iniciativas de paz y he estado apoyando de corazón el proceso, me toca el corazón, doblamos un página muy dolorosa de la historia colombiana, por fin entramos al Siglo XXI”, dijo Valencia.

“Tenemos un mundo muy intolerante venido de esa guerra, somos el único país del hemisferio con un conflicto armado (…) Para las generaciones que nacimos en la segunda mitad del siglo 20 y que sufrimos todo esto es una gran noticia”, agregó.

Sobre las zonas de concentración, Valencia señaló que ha acompañado el proceso en La Habana aportando sus ideas para poder configurar y cerrar este punto y aseguró que no son más que espacios de tierra donde los guerrilleros harán una transición a la vida civil.

“Uno de los temas que hemos aportado es zonas de concentración, son transitorias, difieren sustancialmente de lo que fueron El Caguán o Santa Fe de Ralito que eran zonas para negociar, aquí todo ya está negociado”, señaló Valencia.

“Allí harán un tránsito corto hacia la vida civil, un hogar de paso a la vida civil, donde empiezan su instrucción para la vida civil y tendrán una vigencia muy corta, aquí ya todo estaría acordado y sería un hogar de paso para la vida civil de los guerrilleros y sus familias”, indicó.

Valencia agregó que estas zonas estarán ubicadas cerca a los sitios donde se ubica las Farc y “tendrán una presencia del organismo internacional más importante que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay una presencia del equipo de reunión de las potencias mundiales”.

“Si ahora que están dispersas las Farc ha habido muy pocos incidentes, menos los van a haber cuando estén concentradas”, concluyó.