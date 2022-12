Zonas de concentración son para ver cómo nos vinculamos a vida civil: Timochenko

Acompañado de alias ‘Romaña’ y a través de Periscope, el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño alias ‘Timochenko’, adelantó una jornada de pedagogía con los guerrilleros que se encuentran presos en las diferentes cárceles del país, sobre los puntos acordados hasta el momento en el proceso de paz, y en especial sobre las zonas de concentración.



“Es donde vamos a construir las bases para ver cómo nos vinculamos a la vida civil legal, cómo va a ser el tema del estudio, de quienes no saben leer y escribir, de quines solo tienen el bachillerato de los que aspiran a ser médicos ingenieros, cómo es el tema de la salud, todo eso lo estamos examinando y estamos buscando alternativas, qué vamos a hacer con nuestros compañeros que ya no pueden trabajar, necesitamos la cédula o la libreta o como se llame, pero algo muy importante es qué va a hacer de nuestras familias, eso lo estamos construyendo”, dijo ‘Timochenko’.

Rodrigo Londoño también indicó, al referirse al punto de participación política, que las Farc desparecerán como organización armada, pero continuará como organización política y aprovechó para cuestionar que en el Congreso se haya introducido un nuevo artículo en el acto legislativo que condiciona la entrada en vigencia de los acuerdos hasta que los colombianos no lo refrenden.



En un mensaje a los guerrilleros que se encuentran presos en las cárceles, ‘Timochenko’ les dijo que hay que estar preparados porque los enemigos del proceso de paz van a buscar la forma de dividirlos y minar el proceso por dentro.



‘Timochenko’ terminó señalando que “nosotros no queremos dejar sembradas la semillas para que se inicie un nuevo conflicto, nosotros queremos dejar es tierra árida y evitar nuevos conflictos”.