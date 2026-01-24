Terror en Meta y Guaviare por enfrentamientos armados: Noticias de la Mañana, 24 de enero de 2026

Este sábado, 24 de enero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, evento al que asistieron alrededor de 40.000 personas.
- Se registraron fuertes enfrentamientos la noche del viernes en los departamentos del Meta y Guaviare.
- Dos magistrados pidieron la suspensión provisional del decreto de emergencia económica; además, Fenalco cuestionó los argumentos del gobierno para decretar esta medida.
- Miguel Uribe Londoño volvió a lanzarse como candidato presidencial y criticó al Centro Democrático por recibir presuntos maaltratos luego de tomar las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay.
- El Ministerio de Comercio publicó la lista de productos ecuatorianos que tendrán aranceles del 30 % en medio de la guerra arancelaria entre los dos países.
- El Ministerio de Trabajo creó más de mil nuevos empleos temporales en medio de la crisis fiscal.
