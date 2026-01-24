Terror en Meta y Guaviare por enfrentamientos armados: Noticias de la Mañana, 24 de enero de 2026

Este sábado, 24 de enero de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en Medellín en el Estadio Atanasio Girardot , evento al que asistieron alrededor de 40.000 personas.

, evento al que asistieron alrededor de 40.000 personas. Se registraron fuertes enfrentamientos la noche del viernes en los departamentos del Meta y Guaviare .

. Dos magistrados pidieron la suspensión provisional del decreto de emergencia económica; además, Fenalco cuestionó los argumentos del gobierno para decretar esta medida.

Miguel Uribe Londoño volvió a lanzarse como candidato presidencial y criticó al Centro Democrático por recibir presuntos maaltratos luego de tomar las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

por recibir presuntos maaltratos luego de tomar las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay. El Ministerio de Comercio publicó la lista de productos ecuatorianos que tendrán aranceles del 30 % en medio de la guerra arancelaria entre los dos países.

en medio de la guerra arancelaria entre los dos países. El Ministerio de Trabajo creó más de mil nuevos empleos temporales en medio de la crisis fiscal.

Escuche el programa completo aquí: