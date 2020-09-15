Blu Radio Chris Evans
Christopher Robert Evans, conocido simplemente como Chris Evans, es un actor, director y productor estadounidense
Chris Evans regresa como Capitán América a 'Avengers: Doomsday' de Marvel
La última vez que Rogers tuvo una aparición en el cine fue al final de 'Avengers: Endgame' de 2019, precisamente el filme en el que murió Iron Man.
Chris Evans es el hombre más sexy del mundo de 2022, según la revista People
La revista publicó varias fotografías y videos del actor Chris Evans que reconfirman su nombramiento.
Chris Evans se refirió a las críticas de los usuarios por la película de Lightyear
En su versión en inglés, Lightyear cuenta con la voz de Evans, el eterno cuerpo y rostro del Capitán América.
¿Chris Evans y Selena Gómez están saliendo? Los mejores memes de su posible romance
El rumor sobre un posible amorío empezó cuando el actor Chris Evans, quien le da vida al 'Capitán América', empezó a seguir en Instagram a la cantante Selena Gómez y los memes se dispararon en redes sociales.
Anthony Mackie será el nuevo Capitán América: toma el puesto de Chris Evans
Anthony Mackie ha interpretado al personaje de Falcon en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel, pero esta vez llega a encarnar un personaje épico en la cuarta entrega de Capitán América.
"What If...?", la serie animada de Marvel que se estrena este 11 de agosto y emociona a los fans
The Watcher es el narrador omnisciente de "What If...?": un guía solemne y todopoderoso que observa y muestra todas estos "desvíos" de la historia troncal del MCU.
Marvel prepara una cuarta película del 'Capitán América'
Cabe recordar que Chris Evans se retiró como 'Capitán América' con ‘Avengers: Endgame’ en 2019 y no está previsto que regrese en esta cuarta cinta.
El mensaje de Chris Evans luego de publicar fotos íntimas en su Instagram
En su cuenta de Twitter, el protagonista de Capitán América reapareció para enviar un importante mensaje a sus fanáticos.