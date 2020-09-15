En vivo
Premiere Of Lionsgate's "Knives Out" - Red Carpet
Chris Evans
Jerod Harris/AFP
Blu Radio  / Chris Evans

Chris Evans

Christopher Robert Evans, conocido simplemente como Chris Evans, es un actor, director y productor estadounidense

  • Chris Evans
    Chris Evans //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Chris Evans regresa como Capitán América a 'Avengers: Doomsday' de Marvel

    La última vez que Rogers tuvo una aparición en el cine fue al final de 'Avengers: Endgame' de 2019, precisamente el filme en el que murió Iron Man.

  • Chris Evans.jpg
    Chris Evans
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Chris Evans es el hombre más sexy del mundo de 2022, según la revista People

    La revista publicó varias fotografías y videos del actor Chris Evans que reconfirman su nombramiento.

  • Chris Evans
    Chris Evans
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Chris Evans se refirió a las críticas de los usuarios por la película de Lightyear

    En su versión en inglés, Lightyear cuenta con la voz de Evans, el eterno cuerpo y rostro del Capitán América.

  • Chris Evans y Selena Gómez.jpg
    Chris Evans y Selena Gómez//
    AFP
    Entretenimiento

    ¿Chris Evans y Selena Gómez están saliendo? Los mejores memes de su posible romance

    El rumor sobre un posible amorío empezó cuando el actor Chris Evans, quien le da vida al 'Capitán América', empezó a seguir en Instagram a la cantante Selena Gómez y los memes se dispararon en redes sociales.

  • Anthony Mackie
    Anthony Mackie//
    Getty Images via AFP
    Entretenimiento

    Anthony Mackie será el nuevo Capitán América: toma el puesto de Chris Evans

    Anthony Mackie ha interpretado al personaje de Falcon en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel, pero esta vez llega a encarnar un personaje épico en la cuarta entrega de Capitán América.

  • 329774_Foto: Avengers Endgame / Marvel Studios
    Foto: Avengers Endgame / Marvel Studios
    Entretenimiento

    "What If...?", la serie animada de Marvel que se estrena este 11 de agosto y emociona a los fans

    The Watcher es el narrador omnisciente de "What If...?": un guía solemne y todopoderoso que observa y muestra todas estos "desvíos" de la historia troncal del MCU.

  • 351955_BLU Radio. Capitán América // Foto: AFP
    BLU Radio. Capitán América // Foto: AFP
    Entretenimiento

    Marvel prepara una cuarta película del 'Capitán América'

    Cabe recordar que Chris Evans se retiró como 'Capitán América' con ‘Avengers: Endgame’ en 2019 y no está previsto que regrese en esta cuarta cinta.

  • Premiere Of Lionsgate's "Knives Out" - Red Carpet
    Chris Evans
    Jerod Harris/AFP
    Entretenimiento

    El mensaje de Chris Evans luego de publicar fotos íntimas en su Instagram

    En su cuenta de Twitter, el protagonista de Capitán América reapareció para enviar un importante mensaje a sus fanáticos.

