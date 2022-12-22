Autoridades del Distrito de Medellín alcanzaron una cobertura del 120% en la aplicación de la vacuna pentavalente en menores de un año durante el primer semestre, y la meta para 2026 es inmunizar a más de 17.136 menores de un año con este biológico.Con corte al 30 de junio, el Distrito alcanzó un avance acumulado de 10.252 menores de un año vacunados con pentavalente, superando la meta programada para el primer semestre del año.Al cierre de junio, Medellín debía alcanzar aproximadamente el 50 % de esa meta, equivalente a 8.568 vacunados. Sin embargo, el Distrito registró 10.252 menores inmunizados, lo que representa un cumplimiento del 120 % frente a la meta proyectada para el primer semestre y evidencia una tendencia positiva para alcanzar el objetivo anual.“Tenemos ya una ventaja para poder terminar el año en esa meta o por encima de ella, que es del 95%. Recordemos que las vacunas nos protegen contra enfermedades que pueden ser incluso mortales y en muchas de ellas dejar graves secuelas”, señaló Natalia López, secretaria de Salud.Medellín pasó de una cobertura del 80 % en este indicador y, gracias al fortalecimiento de las estrategias, logró cerrar 2025 con una cobertura del 95.3 %. Entre enero de 2024 y junio de 2026, el Distrito aplicó un total de 2.984.769 dosis de vacunas a 1.435.848 personas, fortaleciendo la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y contribuyendo a mejorar las coberturas.“Cuando vacunamos a nuestros niños evitamos que esto pase o que las enfermedades tengan una intensidad mucho más leve, por esta razón continuamos haciendo este trabajo de coordinación con las IPS vacunadoras para llegar a cada entorno”, indicó la secretaria López.La Administración Distrital invitó a las familias a mantener al día los esquemas de inmunización y recuerda que las vacunas son seguras, no tienen costo y constituyen una de las medidas más efectivas para proteger la vida y prevenir enfermedades.