Blu Radio Martha Mancera
Martha Mancera
-
Denuncian al Estado colombiano por estigmatización que tiene en riesgo a exvicefiscal Martha Mancera
El Centro Jurídico de Derechos Humanos pide medidas cautelares al advertir que Martha Mancera es víctima de acoso y estigmatización del presidente Gustavo Petro. Le quitaron su esquema de protección.
-
Fiscal (e) Martha Mancera: "Reunión con presidente Petro fue para hablar de la paz total"
El pasado 6 de marzo la fiscal se reunió con el presidente Gustavo Petro. Martha Mancera, además, señaló que sin importar dónde se realizó la reunión, se trató de un encuentro sobre temas importantes para el país.
-
Bajan homicidios y aumentan las capturas de criminales en el Valle, según la fiscal Martha Mancera
Martha Mancera, en su visita a Cali, aseguró que ha disminuido cifra de homicidios un 52% en Tuluá y que la prioridad es capturar a integrantes de la disidencia Jaime Martínez en Jamundí, Valle.
-
Fiscal Martha Mancera reveló los delitos por los que responderá 'Pacho Malo' capturado en Medellín
Francisco Martínez, conocido como Pacho Malo, deberá responder por concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a sistema informático.
-
No hubo elección de fiscal general; la decisión se aplazó para el próximo 7 de marzo
Ninguna de las ternadas alcanzó los 16 votos mínimos requeridos en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, aunque Amelia Pérez, con 13 votos, estuvo cerca de lograrlo en una de las rondas.
-
Capturan al excoordinador del CTI en Buenaventura Francisco Javier Martínez, alias 'Pacho Malo'
'Pacho Malo' es señalado de tener redes de contrabando entre Buenaventura - Medellín y Bogotá, el delito por el cual es detenido es por concierto para delinquir.
-
Crecen posibilidades de pronta elección de fiscal general en la Corte Suprema
Con el paso de las semanas, pareciera que se debilita el bloque de magistrados que han acompañado el voto en blanco, que comenzó con 16 votos el seis de diciembre, bajó a 11 en la sesión del pasado 8 de febrero y que en teoría, podría seguir disminuyendo en la sesión de este jueves.
-
Martha Mancera asume como fiscal encargada en medio de tensiones con el Gobierno Petro
Para reemplazar a Francisco Barbosa, Petro postuló a Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, pero en las votaciones de la Corte Suprema, compuesta por 23 magistrados, ninguna ha logrado los 16 votos requeridos.
-
Francisco Barbosa desmiente que haya reasignado dos procesos penales para favorecer a Martha Mancera
El saliente fiscal general ofreció una rueda de prensa en donde respondió a preguntas concretas sobre su gestión al frente de la entidad en los últimos cuatro años.
-
Inminente nombramiento de Hernando Toro como vicefiscal general encargado
Hernando Toro Parra es abogado de la universidad San Buenaventura de Cali, fue defensor del Pueblo encargado en 2008 y actualmente es el director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Reemplazará Martha Mancera, quien será fiscal encargada.