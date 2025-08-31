Denuncian al Estado colombiano por estigmatización que tiene en riesgo a exvicefiscal Martha Mancera

El Centro Jurídico de Derechos Humanos (CJDH) presentó una denuncia internacional con solicitud de medidas cautelares a favor de la exvicefiscal general de la nación y exfiscal encargada Martha Mancera, argumentando que su vida e integridad personal estarían en riesgo debido a señalamientos y presiones provenientes de autoridades públicas, incluido el presidente, Gustavo Petro.

El comunicado, firmado por el director del CJDH, Luis Felipe Viveros, señala que Mancera ha sido objeto de estigmatización pública, acoso digital y presiones indebidas desde que ocupó altos cargos en la Fiscalía y que estas situaciones se han mantenido incluso después de su retiro de la entidad, donde trabajó durante casi tres décadas.

Martha Mancera Foto: Fiscalía

Denuncia estigmatización del presidente

Según el Centro, la exvicefiscal ha sido arbitrariamente caracterizada como un agente político que habría instrumentalizado su cargo para desestabilizar al Gobierno, dar un golpe de Estado e incluso “torturar” a familiares del primer mandatario. Además, el comunicado afirma que desde el Gobierno se le ha vinculado con una supuesta “junta del narcotráfico”, asociándola con grupos criminales como el Clan del Golfo y disidencias de las Farc.

En algunos discursos y publicaciones en redes sociales, el Presidente también la habría relacionado con crímenes de alto impacto como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, homicidios de esmeralderos y hasta un presunto complot contra la vida del propio mandatario. El documento destaca que, pese a las múltiples menciones a la supuesta “junta del narcotráfico”, Martha Mancera sería prácticamente la única persona identificada públicamente en esa organización criminal de carácter transnacional. Sobre ese grupo no hay una definición más allá de lo dicho por Petro.

El CJDH denuncia que la Fiscalía General de la Nación habría ejercido presiones indebidas contra Mancera, forzando su retiro y quitándole su esquema de seguridad mediante un procedimiento “que no permite conocer el informe de evaluación de riesgo que determinó que las circunstancias descritas constituyen un ‘riesgo ordinario’”.

Asimismo, reprocha que la Unidad Nacional de Protección (UNP) se negó a estudiar su caso por supuesta falta de competencia. Esto habría dejado a la exfuncionaria sin un esquema de protección, pese a las amenazas y la difusión de información personal y fotografías suyas en medios digitales.

Gustavo Petro en discurso a aprendices del SENA Foto: Presidencia

“Cuida a su mamá”

El comunicado advierte que Mancera no tiene recursos para exiliarse ni contratar seguridad privada, como sugirió el propio Petro antes de su retiro. Actualmente, es la principal cuidadora de su madre de 85 años, lo que aumenta la vulnerabilidad de su situación.

Ante este panorama, el Centro Jurídico de Derechos Humanos instó a que el Estado colombiano garantice la vida, la seguridad y la integridad de Martha Mancera, y pidió a las autoridades públicas “valorar el riesgo que generan con sus declaraciones”.

La denuncia fue presentada ante instancias internacionales y se espera que organismos de derechos humanos evalúen la solicitud de medidas cautelares, en medio de un contexto político y judicial marcado por tensiones entre la Fiscalía y el Ejecutivo.