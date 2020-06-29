En vivo
    La OMC adopta decisión favorable a UE en disputa con Colombia por aranceles a las papas fritas

    Pese a que en octubre se decidió que Colombia no cumplía los estándares del acuerdo Antidumping de la Unión Europea para el cobro de aranceles de importación de papas fritas congeladas, los acuerdos continuaron en discusión evaluando los respectivos reajustes.

    Entran en vigor en la OMC nuevas normas para simplificar el comercio de servicios

    En total, son 71 miembros de la Organización Mundial del Comercio, incluida la UE, los que ahora aplican las nuevas normas.

    Colombia y UE mantienen disputa por medidas antidumping sobre papas fritas congeladas

    Colombia y la Unión Europea sostienen diferencias en la controversia relacionada con las medidas antidumping implementadas por Colombia para regular la importación de papas fritas congeladas provenientes de Países Bajos, Alemania y Bélgica.

    Petro se reunió con la directora de la Organización Mundial del Comercio: ¿de qué hablaron?

    Horas antes la funcionaria se reunió con el ministro Umaña con el que dialogó sobre comercio exterior y búsqueda de equilibrios en las relaciones internacionales.

    Directora general de la OMC predice recesión mundial por múltiples crisis

    "Pienso en una recesión mundial. Pienso que nos dirigimos hacia eso", afirmó la directora general de la OMC.

    La OMC autoriza a países en desarrollo a que produzcan vacunas contra el COVID-19 sin patentes

    Aunque ya pasó la fase más aguda de la pandemia, la decisión es clave para combatir la expansión del COVID y podría extenderse a tratamientos y herramientas de diagnóstico.

    Liberación de patentes de vacunas COVID-19, la nueva batalla en la pandemia

    Estados Unidos está de acuerdo, Alemania se opone. Se necesita acuerdo en la Organización Mundial del Comercio

    Las farmacéuticas, decepcionadas por apoyo de Biden a suspensión patentes de vacunas COVID

    La Administración Biden manifestó el miércoles su apoyo a una propuesta de suspensión de patentes presentada hace más de medio año por India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)

    Colombia no patrocina suspensión de patentes de vacuna contra el COVID-19: embajador ante la OMC

    De acuerdo con Santiago Wills, la delegación nacional apoya la discusión, pero no se cuenta entre los57 países que apoyan la propuesta liderada por India y Sudáfrica.

    Los graves efectos de tomar dióxido de cloro, según médicos y expertos

    Científicos de todo el mundo han dejado cloro que el dióxido de cloro no cura y que no existe evidencia científica que avale su eficacia y seguridad, por lo que se trata de una sustancia nociva para la salud.

