En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La OMC adopta decisión favorable a UE en disputa con Colombia por aranceles a las papas fritas

La OMC adopta decisión favorable a UE en disputa con Colombia por aranceles a las papas fritas

Pese a que en octubre se decidió que Colombia no cumplía los estándares del acuerdo Antidumping de la Unión Europea para el cobro de aranceles de importación de papas fritas congeladas, los acuerdos continuaron en discusión evaluando los respectivos reajustes.

319524_Blu Radio // Papas fritas // Foto: AFP
Blu Radio // Papas fritas // Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad