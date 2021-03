A veces por andar buscando cosas extraordinarias nos perdemos del milagro: Alberto Linero

A propósito del anuncio sobre la beatificación el próximo 30 de abril del médico venezolano José Gregorio Hernández, ‘el médico de los pobres’, fallecido en 1919 y venerado en ese país, Alberto Linero habló sobre los milagros y su significado en la vida de las personas.

“Me gusta entender los milagros como esas acciones cotidianas que nos hacen encontrar la presencia de Dios. Me gusta pensar en los milagros, no como algo excepcional, no como algo extraordinario, sino como algo cotidiano que de alguna manera me comunica con Dios y me hace entender la vida de manera diferente”, comentó.

Además, Linero dijo que en ocasiones las personas se pierden de las cosas buenas de la vida por esperar un milagro, cuando en realidad, los milagros están presentes en las acciones diarias, como “el hecho de estar vivos”.

“A veces por andar buscando cosas extraordinarias nos perdemos del milagro, por andar esperando no disfrutamos del milagro diario de tener tantas cosas”.

Por último, Alberto Linero expresó que los milagros son aquellos que tienen la “capacidad de transmitir esperanza, fuerza y sentido en la vida”.

Escuche la opinión completa de Alberto Linero en el audio adjunto: