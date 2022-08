A volar cometa, pongamos por lo alto la amistad y la familia

Todos los seres humanos experimentamos algún tipo de nostalgia frente a las prácticas de vida. Constatamos que todo va sufriendo metamorfosis: las maneras de comunicarnos, de juntarnos, y hasta las formas en las que decidimos divertimos . A veces escucho a los abuelos conversar en torno a sus juegos; algunos como la famosa bolita de uñita, o el baile del trompo, y un montón de actividades más que eran ocasión para compartir la vida. Una muy especial y que marcaba la infancia, era la de volar cometa.

Aprovechando los vientos de un tiempo del año, como los de este mes de agosto, se volaban las cometas, ya fuera con un grupo de amigos con las que las construíamos y las empapelábamos, o ya fuera también con los papás, convirtiéndolo en una experiencia familiar. Por eso, me gustó mucho encontrar la noticia del festival de cometa que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá este domingo en la plaza de eventos del parque metropolitano El Tunal.

Esto me hace creer que aún quedan rezagos positivos de esas prácticas que son valiosas e importantes, porque ayudan a que los seres humanos se sientan identificados y puedan disfrutar de experiencias que le hacen sentir satisfacción. El festival es una buena ocasión para que los padres y los hijos puedan disfrutar tiempo de calidad, y para que se abran espacios de diálogo sobre la vida y de reconocimiento de la importancia de los demás.

Tengo claro que no se trata de distanciarse de las prácticas actuales, no estoy pidiendo desde la nostalgia que regresemos el tiempo, ni afirmando que todo pasado fue mejor, lo que creo es que también podemos hallar en las nuevas prácticas motivos para el encuentro y para la comunicación que permite crecer y desarrollarse positivamente. Ojalá sean muchos los que se atrevan a salir de la rutina y compartir un tiempo lleno de vida con los demás. Ya sea con las nuevas, o las viejas maneras, lo importante es que no perdamos la sensibilidad y el contacto con quienes construimos la vida.