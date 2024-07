Alberto Linero: "Llegué a pesar 122 kilos y tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida"

Llegué a pesar 122 kilos. Mi genética, una mala alimentación y un estilo de vida sedentario me llevaron a ser una persona con sobrepeso que disfrutaba de cada momento, pero que pronto enfrentó dificultades de salud. Después de una crisis que me tuvo hospitalizado durante una semana, tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida.

Lo primero fue prestar atención a mi alimentación. Busqué la ayuda de una profesional en nutrición que me organizó un plan para comer de manera balanceada. También fue necesario establecer una rutina de ejercicio físico que debía realizar de manera disciplinada. Además, trabajé en prácticas espirituales que me ayudaron a vivir en el presente con conciencia y cuidado para tener una salud integral.

Hoy me siento orgulloso de lo que he logrado. Claro, mi apariencia estética cambió y no son pocas las opiniones crueles que debo soportar por estar delgado y no ser el "gordito" de antes. Sin embargo, aquí estoy, feliz y disfrutando de buena salud.

¿Por qué les comparto esto? Porque para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad tiene proporciones de epidemia mundial, ya que al menos mil millones de personas en el mundo son obesas. La OMS define la obesidad y el sobrepeso como "una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud".

Azahara Nieto nos recuerda que la OMS ya no describe la obesidad como una enfermedad, sino como un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades, como diabetes tipo II, cardiopatías, accidentes cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Esto significa que algo debemos hacer como sociedad. Tanto las industrias alimenticias, los gobiernos como las personas tienen que tomar medidas concretas para que la población tenga la información necesaria y adecuada, los recursos y las oportunidades para nutrirse bien.

Sé que la mayoría, por distintas razones, está atenta a su peso, lo cual es positivo. Sin embargo, es importante tener claro que el factor más importante para cuidarse integralmente es la salud. Si me hubieran enseñado a comer de niño y me hubieran avisado de los riesgos que mi sobrepeso me ocasionaba, me habrían evitado muchas dificultades. Por eso te animo a cuidar tu salud y aprender a comer balanceadamente.