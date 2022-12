¿Creer en Jesús es de fachos o mamertos? Linero responde a Margarita Rosa de Francisco

Creo en la propuesta existencial de Jesús de Nazareth, me ilusiona y me apasiona su vida y sus opciones. He leído muchos libros de cristología y he devorado la gran mayoría de investigaciones sobre el Jesús histórico, que es lo que etá de moda en el campo teológico. Lo confieso como el hijo de Dios y quiero vivir a su manera.

Por eso me llamó mucho la atención el tuit de Margarita Rosa de Francisco, a quien me gusta leer porque propone perspectivas muy interesantes y provocadoras. En su tuit decía: “Yo no sé por qué tanto facho es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todo. El mamerto de los cielos”.

Yo no sé por qué tanto facho es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todos. El mamerto de los cielos. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 3, 2020

La verdad comienzo diciendo que no me gustan esos epítetos de facho o mamerto, creo que son generalizaciones que no expresan los matices de las posiciones de cada uno y que lo único que logran es polarizar y discriminar.

Ahí no te vi bien Margarita, pero sí creo que es una buena oportunidad en torno a la posición política de oportunidad.

