De la teoría a la práctica: la desconexión entre formación académica y empleo

Siempre supe que trabajaría en el área de las humanidades, y guiada por esa certeza, toda mi formación estuvo jalonada por el deseo de servir y comprender lo humano en sus relaciones. He tenido la fortuna de que los trabajos que he desempeñado han estado alineados con mi formación. Es decir, lo que estudié no sólo me brindó conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades que he podido usar en las distintas experiencias laborales que he tenido.

Por eso, me impactó mucho leer ayer el resultado de una encuesta de opinión en educación dirigida a jóvenes de 12 a 28 años y realizada por la Fundación Empresarios por la Educación, en colaboración con el Centro Nacional de Consultoría y con el apoyo de la Fundación Botnar y la Fundación Luker.

Entre varias conclusiones, se encuentra que 6 de cada 10 jóvenes colombianos tienen trabajos que no están relacionados con lo que estudiaron. Esto me genera varias preguntas: ¿No hay una buena orientación vocacional? ¿Los jóvenes no tienen claro lo que quieren y estudian lo que está más a la mano? ¿La escasez de oportunidades de trabajo los lleva a aceptar cualquier labor que se les ofrece? ¿La formación académica que reciben no los prepara realmente para el medio laboral en el que se van a desempeñar? No tengo respuestas concretas, pero sí creo que es necesario investigar más a fondo.

Esta situación puede ser fuente de frustración y desmotivación para algunos jóvenes, pero también puede afectar la excelencia del trabajo porque puede estar siendo realizado por personas que no están preparadas para ello. Creo que en este punto la encuesta exige una profundización que permita entender realmente qué está pasando.

En mi caso personal, no me imagino asumiendo compromisos laborales que no se deriven de la formación que he recibido, ni asumiendo responsabilidades que no puedan ser enfrentadas con las habilidades que he podido desarrollar. Pero entiendo que en la realidad de muchas personas, esta no es una opción sino una imposición de la vida, que les ofrece una oportunidad laboral sin que puedan escoger mucho.