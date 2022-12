DebateBLU ¿Las calificadoras de riesgo son el ‘Esmad financiero’? Aurelio Suárez lo sostiene

Un interesante debate sostuvieron los panelistas de Mañanas BLU acerca de la rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de Standard & Poor's. Debido a la mala nota, el rating en moneda extranjera a largo plazo de la economía nacional pasó a BB+ desde BBB-.

La calificación BBB es el peldaño más bajo de las economías con grado de inversión y refleja que tienen capacidad de pago, pero sujeto a cambios económicos, mientras que la nota BB es considerada una inversión de riesgo, lo que en la práctica encarece el costo del dinero que un país consigue con sus emisiones de deuda.

“Aterrizó el Esmad financiero. Esto lo catalogo de esa manera, es una arbitrariedad contra el país. (Las calificadoras) son el Esmad del mundo”, dijo el economista Aurelio Suárez.

“Dígame, de los fundamentales de la economía, ¿qué hay para que ellos tomen esa decisión? No hay ninguno. Esto es una arbitrariedad”, añadió.

De acuerdo con Suárez, las mismas calificadoras de riesgo que rebajaron el grado de inversión a Colombia son las mismas calificaron excelente a Lehman Brothers antes de estallar la crisis inmobiliaria en 2008.

Paola Ochoa manifestó su preocupación y dijo que se debe actuar con realismo.

“Aunque Aurelio diga que el Esmad financiero y una arbitrariedad, lo cierto es que no se puede reinventar el mundo y menos cada vez que se pifia. Faltan dos golpes, a mí me dicen que es un hecho, los de Moody’s y Fish. Solo falta que dos de tres calificadoras digan que no somos grado de inversión sino basura o especulativa para confirmar el rating”, dijo Ochoa.

“Hoy somos todos más pobres que ayer. Tenemos una deuda más clara, menos plata para gastar en programas sociales. Va a tocar hacer un recorte del presupuesto”, agregó.

Escuche el debate en Mañanas BLU: