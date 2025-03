El aburrimiento lleva a tener preguntas para confrontar miedos: reflexión de Linero

A mí no me gusta aburrirme. Lo confieso. Siempre he sido inquieto, con la mente encendida, buscando algo que decir, que leer, qué hacer. Me apasiona la vida y me cuesta quedarme quieto. Pero últimamente me he preguntado si tanta prisa, tanto estímulo, tanta ocupación, no me ha robado algo esencial: el espacio interior donde nacen las grandes preguntas.

Leí hace poco una frase de Arthur Brooks, profesor de Harvard y experto en felicidad , que me dio en el centro del alma: “Cuando tu mente divaga, cuando te aburres; es cuando te planteas las grandes preguntas.” Y me tocó. Porque es verdad. En esos momentos en que no pasa nada - en los que no hay pantallas, ni tareas, ni planes brillantes - es cuando uno se encuentra con uno mismo.

Y no siempre es cómodo ese encuentro. El aburrimiento te pone frente a lo que has evitado: tus dudas, tus miedos , tus búsquedas. Pero también puede ser la puerta para reencontrarte con lo más profundo de ti, con lo más auténtico.

Tal vez hoy nos hace falta más silencio y menos ruido. Más pausa y menos estímulo. Porque el exceso de información y movimiento a veces nos desconecta de lo esencial . No tener nada que hacer puede ser incómodo, sí, pero también liberador.

Publicidad

Por eso hoy quiero reivindicar el aburrimiento. No como desgano, sino como espacio fértil, como pausa necesaria. Cuando no estamos corriendo detrás de algo, podemos mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy siendo quien quiero ser? ¿Qué sentido tiene lo que hago cada día?

No se trata de quedarnos quietos para siempre. Se trata de entender que el aburrimiento puede ser una invitación a una vida más consciente. A veces, en el vacío, aparecen las mejores ideas, las decisiones más honestas , las rutas más claras.

Así que si hoy te aburres un poco, no corras a llenarte de ruido. Tal vez es el momento perfecto para escucharte .