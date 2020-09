El amor y la amistad es mucho más que un día de dar o recibir regalos: Alberto Linero

Celebrar el día del amor y la amistad tiene que ser mucho más que participar de una jornada comercial.

Dar regalos es apenas una manera de hacer presente todo el sentimiento que existe por las personas amadas. Es claro que esta es una de las jornadas en el comercio que más se mueve, ya que habitualmente para celebrarla se hace un almuerzo o una cena especial en casa, se dan regalos, se va a un restaurante o a algún viaje.

Seguro con la situación de la pandemia serán otras las maneras de celebrar esta fecha. Pero también creo que es una oportunidad para cuestionarnos y revisar: ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo estamos viviendo la amistad?

Esto es, que la celebración sea la oportunidad de comprometernos a hacer que estas experiencias sean las mejores y nos llenen de felicidad.

Comencemos por el amor. Creo que a él lo definen tres verbos:

1) Cuidar, esto es, proteger, generar ese contexto de seguridad que le permita a la persona amada vivir con tranquilidad y evitar ser motivo de sufrimiento para ella.

2) Consentir, no hay verdadero amor sin ternura, sin expresiones de afecto, sin palabras bellas que humedezcan el alma de las personas amada y claro, sin actos de servicio.

3) Dejar Ser, el amor es libertad, respetar la esencia del otro y dejar que se desarrolle con todas las capacidades y cualidades que tiene.

Me disculpan, pero creo que las relaciones en las que no están estos tres verbos, pueden entenderse desde otras definiciones, pero no desde el amor.

En torno a la amistad, me gusta lo que dice el libro del Sirácides: “Un amigo fiel es una protección segura; el que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio; su valor no se mide con dinero”.

En la sociedad del interés, en la que todo se vende y se compra, vale la pena revisar bien las características de un buen amigo, ya que no a todas las personas con las que nos relacionamos se les puede llamar así. Todos deberíamos tener buenos amigos y ser buenos amigos.

Sinceridad, lealtad, verdad, colaboración, son valores que no pueden faltar en una relación de amistad. No creo que sea necesario tener un millón para cantar fuerte, basta con pocos que sepan celebrar con uno en los momentos de victoria y sirvan de soporte en los momentos en los que faltan las fuerzas.

