El arte del autocuidado: cuatro acciones para nutrir cuerpo, mente y alma

En el año 2017, tuve una experiencia de enfermedad que me hizo ser consciente de que la mayor responsabilidad que los seres humanos tenemos es el autocuidado. En ese momento, estaba muy dedicado al trabajo, me alimentaba mal y desconocía las fragilidades de mi ser físico. Tuve que vivir esa crisis de salud física para darme cuenta de que tenía que cuidarme. Por eso, hoy quiero hablar de autocuidado.

Entiendo el autocuidado como el conjunto de acciones que realizamos para cuidar de nuestra salud física, mental y emocional. Se trata de tomar conciencia de nuestras necesidades y tomar medidas para satisfacerlas, con el objetivo de mejorar nuestro bienestar en general. ¿Cómo nos cuidamos? Te propongo que tomemos cuatro acciones concretas para hacerlo:

Cuida tu salud física: aliméntate balanceadamente, haz ejercicio regularmente, duerme lo suficiente y evita los excesos.

Cuida tu salud mental: dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan sentir bien, como leer, escuchar música o pasar tiempo en la naturaleza. Practica la atención plena, aprende a manejar el estrés y busca ayuda profesional si la necesitas.

Cuida tus relaciones interpersonales: pasa tiempo con tus seres queridos, cultiva relaciones positivas y establece límites saludables. No tengas miedo al placer; dedica tiempo a hacer lo que te gusta y disfrutas.

Haz algo que te guste: dedica tiempo a tus hobbies e intereses. Aprende a decir no a las peticiones que te sobrecargan o que no te hacen sentir bien. Tómate un tiempo para ti; disfruta de momentos de soledad y tranquilidad. Busca ayuda cuando la necesites; no dudes en pedir ayuda a un profesional de la salud mental si te sientes abrumado o necesitas apoyo.

También es necesario cuidar nuestro espíritu. Es decir, evitar prácticas espirituales que nos llenen de culpa, que nos hagan creer que no merecemos ser amados y que estamos condenados a sufrir y padecer. Las experiencias espirituales son para que seamos más dueños de nosotros mismos y nos cuidemos integralmente.