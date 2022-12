El cronómetro de la paz corre en contra del ELN: opinión de Ricardo Ospina

Han pasado cerca de 70 días desde la llegada a la Casa de Nariño de Iván Duque y hasta ahora, no hay claridad sobre el futuro de los diálogos con el ELN, congelados desde el pasado Siete de agosto.



En las últimas horas, el ELN emitió un comunicado en el que afirma entre otras cosas que se ha recrudecido la ofensiva en contra de ese grupo guerrillero y criticó que el presidente Duque no haya nombrado delegación de paz para la eventual continuidad de las conversaciones.



El presidente Iván Duque ha sido claro en señalar que no tiene un "reloj de arena" para los diálogos con esa guerrilla, es decir que no se va a poner plazos perentorios para definir si hay o no conversaciones de paz, pero además ha sido claro en exigir que el ELN cese toda actividad violenta: que entregue a los secuestrados, que deje de extorsionar y que abandone los ataques a los oleoductos y a la población civil.

El ELN le contesta diciendo que es indispensable un cese al fuego bilateral, en especial en las zonas donde hay más recrudecimiento del conflicto, léase Arauca y Chocó, con el fin de facilitar el cumplimiento de las condiciones del Gobierno.



Hay un asunto de fondo que no permite avanzar en una verdadera negociación con esa guerrilla y lo dejan en evidencia en el comunicado de anoche y en una entrevista de alias Pablo Beltrán con Telesur: Venezuela es la retaguardia del ELN y como tal actúa esa guerrilla, ahora atacando al presidente Duque y acusándolo de buscar una guerra con ese país.



Lo cierto es que pese a que el reloj de arena no funciona para el presidente Duque, sí está corriendo el cronómetro para el Ejército de Liberación Nacional, pues si no aprovecha esta coyuntura, cede y negocia un acuerdo de paz, puede que en un año sea demasiado tarde y no pueda obtener los beneficios que hoy contempla la ley, sobre todo luego de que el Gobierno presentara un proyecto de ley para cerrar la puerta a beneficios penales o participación política a quienes hayan tenido nexos con secuestros o narcotráfico.



