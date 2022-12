Elección de fiscal ad hoc se enreda más con el paso de las horas: opinión Ricardo Ospina

Este jueves, en teoría, la Corte Suprema debería escoger fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, pero la realidad es que, con el paso de las horas, el tema se enreda más.



A pesar de las explicaciones del presidente Iván Duque, en el sentido de señalar que ninguno de los integrantes de la terna que presentó ante la Corte tiene impedimentos para asumir ese rol, que, según el presidente, no es un cargo público, el malestar en los pasillos del Palacio de Justicia es evidente.



Aunque entre los magistrados se dice que este jueves puede pasar cualquier cosa, hay molestia porque al ser incluida la doctora Margarita Cabello, actual integrante de la Sala Civil en la terna, evidentemente no puede votar en esta elección, dejando solo en 19 el número de personas de la Sala Plena que pueden decidir.



Esto es preocupante porque hay que recordar que el número mágico para la elección de fiscal ad hoc es de 16 votos, es decir que prácticamente tendría que haber consenso pleno para sacar adelante este proceso.



Algunas voces en la Corte dicen que el Gobierno no envió una terna "limpia" para facilitar la decisión que respalda todo el país y la opinión para nombrar lo más pronto posible a un fiscal independiente y confiable que comience a asumir, tal vez todo el proceso de Odebrecht, ante los impedimentos del fiscal Néstor Humberto Martínez.

Este jueves ni siquiera se ha confirmado que los ternados: Margarita Cabello, Clara María González y Leonardo Espinosa vayan a ser escuchados por la Corte porque primero tendrán que definir qué va a pasar, si hay impedimentos de los magistrados para votar y las eventuales situaciones que harían la terna inviable.



En caso de que la Corte determine que la terna enviada por el presidente Iván Duque no cumple con los requisitos para ser sometida a votación, estaríamos de nuevo ante un bloqueo institucional porque no existe en las normas la posibilidad de devolver esa terna, solamente la Corte podría declararla inviable y pedirle un cambio urgente de nombres para, eventualmente, citar a una nueva sala extraordinaria antes de la vacancia judicial.



Algunos magistrados dicen que hubo algo extraño en la confección de la terna, que les parece por lo menos insensato que se haya perdido una oportunidad de oro para salir rápidamente de este complejo asunto, pero la verdad la tendrá la disminuida Sala Plena de la Corte a las 8:30 de la mañana.



Sobre el fiscal Néstor Humberto Martínez, contra quien la Comisión de Acusación decidió iniciar una investigación por el caso Odebrecht, la Corte también tuvo una larga discusión, durante la pasada sesión, en la que, en medio de un estudio, también muy complejo, se decidió dar vía libre a la figura del fiscal ad hoc.

