"Ellas saben quiénes son, qué talentos tienen y sus posibilidades": Linero sobre Selección Colombia Los ganadores creen en sí mismos y no tienen miedo de reconocerlo y decirlo. No sé cómo le termine yendo a la selección Colombia, pero lo que sí sé es que está formada por mujeres con mucho amor propio y eso me hace creer que puede salir adelante.