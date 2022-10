EstáEnTusManos Unidos los colombianos derrotaremos al coronavirus

Hoy amanecemos con una tendencia en redes sociales que vale la pena destacar: #EstáEnTusManos, promovida por Noticias Caracol, una etiqueta con la que los medios informativos de esta casa editorial nos articularemos con una única misión: llevar información actualizada, veraz y confirmada para que nuestros oyentes, televidentes, lectores y visitantes digitales tengan siempre contenidos claros y veraces sobre la pandemia del COVID-19, de las medidas tomadas y las actividades recomendadas para su control y prevención.

Pero está en tus manos es, principalmente, un llamado para usted, quien nos escucha y ve en ambientes digitales. nada va a funcionar, ningún programa o esfuerzo oficial tendrá efecto contra el coronavirus, si usted, en casa u oficina, no toma las medidas básicas sanitarias, de aislamiento, ni sigue con disciplina las indicaciones de las autoridades de salud.

La tasa de contagios confirmados en el tiempo, para el caso de Colombia, es una de las más rápidas en el mundo. Sorprende ver en redes, con total irresponsabilidad, a gente de fiesta en Bogotá, Medellín y Cali, burlándose de las medidas de prevención; o a miles de personas aglomeradas en centros comerciales y almacenes de cadena, encima acaparando productos de primera necesidad, dizque para prevenir el coronavirus.

Está en tus manos mantener un procedimiento preciso de aseo y desinfección de aquellas personas que, por su labor, deban salir a trabajar; está en tus manos aislarte, no desobedecer las recomendaciones de no salir a reuniones o lugares públicos; está en tus manos mantener aislados a tus mayores, lejos de aglomeraciones, cuidándolos, desinfectando su entorno, pendientes de su salud y cuidado; está en tus manos aislarte si tienes gripa, usando tapabocas, aislando tus implementos para no esparcir el virus; está en tus manos no hacerle eco a los rumores, fotos, audios y videos, de supuestas noticias que llegan vía chat y redes, que buscan generar nerviosismo y dudas, tan peligrosas como el mismo virus.

El Gobierno y las entidades regionales trabajan duro por habilitar las medidas de emergencia en favor de las poblaciones vulnerables, pero está en tus manos, en las manos de todos nosotros, la victoria contundente contra el coronavirus en Colombia.

