Feliz Día de la Enfermera: debemos valorar y apoyar sus servicios

De las experiencias más complejas que he vivido, es la de estar en una clínica, ya sea porque he estado enfermo o porque he tenido a algún ser amado en esa condición. Y si hay algo que puede ayudar a paliar la preocupación y los dolores de todo tipo, es la buena atención del personal médico, en especial el de las enfermeras. Por eso, hoy cuando se celebra el Día Internacional de las Enfermeras, quisiera que tomáramos conciencia del gran servicio que ellas prestan.

La razón por la que hoy se celebra su día, es un homenaje al natalicio de Florence Nightingale, enfermera formada en Inglaterra a la que se le atribuye la creación de la Enfermería Profesional. La pandemia dejó claro lo importante que son los oficios de cuidar a los demás, de hecho, una de las habilidades sociales en las que más se está trabajando en estos tiempos postpandemicos es la de la prosocialidad, que se entiende como aquella que “Estudia y demuestra los factores y beneficios que las acciones de ayuda, solidaridad, del dar y compartir y cooperación, tienen para todas las personas, grupos, sociedades que se implican en ellas como autores o receptores”, cierro cita.

Fundamentalmente se trata de ver los beneficios de cuidar a los demás. En ese contexto necesitamos generar las mejores condiciones para los servicios y oficios que tengan ese objetivo central. Creo que homenajear hoy a las enfermeras, implica reconocer su trabajo con actitudes y palabras que les ayuden a sentir el cariño y el agradecimiento que tenemos, pero a la vez luchar para que sus condiciones laborales sean las mejores.

No son pocas las enfermeras que en los sitios más apartados, como por ejemplo en el Chocó, tienen que sufrir condiciones no dignas para poder prestar su trabajo. Estas efemérides tienen que ser una oportunidad para que como sociedad tomemos la decisión de valorar y apoyar su servicio. Hoy yo quiero decirle gracias a cada enfermera que me ha cuidado, y en ellas, a cada una de las que hoy se levantaron a cumplir ese servicio, y a quienes quizá están soltando turno por haber trabajado en la noche. ¡Gracias!