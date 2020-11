Fue polémico, pero para mí fue el mejor jugador de la historia del fútbol: Alberto Linero

La noticias sobre el fallecimiento del ícono del fútbol argentino Diego Armando Maradona causó revuelo total en el mundo entero, pues el deportista se convirtió en una de las figuras más importantes en el planeta.

El padre Alberto Linero recordó los mejores momentos de Diego Armando Maradona, pues señaló que fue una gran figura del fútbol a pesar de ser un personaje tan polémico.

Una figura polémica, que nos hace saltar de emoción a todos los que nos gusta el fútbol porque definitivamente para mí fue el mejor jugador de fútbol de la historia, tengo muchas imágenes de Diego Armando. Dijo

Asimismo señaló que tiene muchos recuerdos de Maradona, entre ellos, sus entrenamientos, el emocionante gol contra los ingleses y muchos más. Sin embargo, agregó que el jugador no puede ser un "referente moral para nadie", pero que realmente lo admiró como futbolista.

"Lástima su vida, yo no soy juez de la vida de nadie, pero he insistido en que él no puede ser un referente moral para nadie porque tuvo una vida muy disipada donde se hizo mucho daño y le hizo mucho daño a los demás, y los que amamos el fútbol podemos separar nuestra admiración por él. Realmente yo lo admiré", agregó.

Diego Armando fue víctima de un paro cardiorrespiratorio, murió en argentina uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

El exjugador ya venía presentando problemas de salud y falleció en su casa a los 60 años. De acuerdo con la información, el jugador se descompensó en la mañana de este miércoles en la casa del barrio San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Escuche la reflexión del padre Alberto Linero tras la muerte de Diego Armando Maradona: