Ganadores, perdedores y futuro político tras derrota del Gobierno con elección de magistrado

Luego de la holgada elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado, vale la pena tratar de entender quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y cuál es el futuro político de los últimos 11 meses del actual Gobierno.

El gran perdedor tras el pulso político de este miércoles fue el presidente Gustavo Petro junto con su gobierno, que como nunca en la historia del país, decidieron promover públicamente la candidatura de María Patricia Balanta, llegando incluso a presionar por redes sociales a los senadores, amenazando con romper la coalición de gobierno si decidían votar por Camargo.

Sin duda, uno de los perdedores de la jornada en materia política, es el ministro del Interior Armando Benedetti, quien no logró garantizar los 54 votos de Senadores que necesitaba la doctora María Patricia Balanta para elegirse como nueva magistrada de la Corte Constitucional.

También resulta perdedor el exregistrador Alexander Vega, codirector del partido de la U, quien hizo campaña en llave con el Gobierno para la elección de la doctora Balanta.



Los ganadores tras esta elección son:

La oposición en general, que logró demostrar que manda en el Senado por encima del Gobierno

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien regresó a la política tras sus quebrantos de salud, jugándose a fondo por la elección de Carlos Camargo.

El presidente del Senado, Lidio García, quien manejó de manera destacada una votación complicada, luego de la cual no hay ningún manto de duda frente a la victoria en franca lid de Carlos Camargo.

Las consecuencias políticas:

El presidente anuncia la reconfiguración de su coalición: se van los ministros que estaban en el gabinete en representación de partidos y sectores políticos de centro:



El ministro de Trabajo – Antonio Sanguino se va porque el gobierno tiene dudas sobre el apoyo del sector de la Alianza Verde liderado por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a María Patricia Balanta.

El ministro TIC – Julián Molina se va porque la elección de Carlos Camargo provocó la ruptura del gobierno con el sector del partido de la U liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La ministra de Comercio – Diana Marcela Morales se va del Gobierno porque varios de los congresistas liberales que la llevaron al gobierno, aparentemente votaron por Carlos Camargo.

Hoy la coalición de gobierno en el Senado se reduce a los congresistas del Pacto Histórico, a los miembros de Comunes, unos pocos congresistas liberales, un senador conservador y los representantes de algunos partidos minoritarios.

Con el sol a las espaldas, el gobierno de Gustavo Petro pareciera haber comenzado su ocaso en el Senado con la derrota de su candidata María Patricia Balanta a la Corte Constitucional, que puede marcar el talante de la actual legislatura, en la que entre otras cosas, el Senado será el fiel de la balanza de la reforma tributaria, del presupuesto para 2026 y de la reforma a la salud.