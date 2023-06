Hagamos un alto y preguntemos qué podemos hacer para que ancianos vivan en condiciones dignas

Cada vez son más las noticias de personas de la tercera edad abandonadas o maltratadas . Por ejemplo, en Bogotá las cifras muestran que más de 600 de ellos han sido abandonados en hospitales o en las calles. Aquí surge el interrogante sobre las causas de este problema. No es fácil responder a este comportamiento, pero creo que se suman muchas variables:

1. La exaltación de la producción, en la que se valora a la gente por lo que pueden producir y está claro que hay ciertos momentos de la vida en los que ya no lo podemos hacer, y eso nos deja muy vulnerables para seguir viviendo. Tengamos claro que no todo puede ser trabajar y trabajar, que la productividad es necesaria e importante, pero no lo es todo.

2. La falta de habilidades socio-emocionales para poder tratar con personas mayores muy enfermas. Lo cual ocasiona que se prefiera huir que dedicarse a acompañarlos adecuadamente. Lo que hace necesario que se generen proyectos que permitan a las familias poder brindarle a los adultos mayores los mejores ambientes posibles.

3. La pobreza y la falta de recursos económicos que no permite generar procesos adecuados para que estas personas mayores y enfermas logren vivir dignamente. Se requieren oportunidades para que puedan superar situaciones como esas.

4. Ser desagradecidos. A muchos hijos se les olvida lo que hicieron los padres por ellos y terminan concentrados en sus proyectos personales.

Por eso hoy en el día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, vale la pena que todos individualmente y como sociedad, hagamos un alto y nos preguntemos qué podemos hacer para que esto cambie y los viejos puedan vivir esta etapa en condiciones dignas.

Este día celebrado por la ONU cada año tiene como objetivo denunciar y crear conciencia sobre los abusos a los que se somete a muchos ancianos alrededor del mundo, los cuales incluso llegan hasta el maltrato. Necesitamos saber que todos vamos a llegar, si la vida así lo permite, a esa edad y por eso hay que disponer de la mejor actitud ante ellos, y a la vez preparar de la mejor forma posible nuestra vejez.