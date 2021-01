Hay que cerrar la brecha de género en el mundo de las ciencias y la tecnología

Este lunes todos comentamos el logro de tres jóvenes que sacaron el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11: 500/500.

Dos varones y una mujer. Al conversar con Andrea Lorena Cárdenas, la joven santandereana que obtuvo este puntaje, encontramos a alguien interesada en la ciencia, con una muy buena expresión y con muchos sueños por realizar.

Me llamó mucho la atención porque había leído un artículo sobre un estudio de Crack The Code, una compañía especializada en educación tecnológica, el cual mostraba que solo dos de cada diez mujeres eligen estudiar una carrera relacionada con ciencia y tecnología, y que sólo el 30 % de las mujeres se desempeñan en el sector tecnológico en Colombia.

Desde el Ministerio de las TIC en su programa “Por Tic Mujer”, se realizó un estudio para encontrar las causas del porqué tan pocas mujeres ingresan a las carreras de ciencia y tecnología, y encontró que las jóvenes respondían: “porque a mi papá no le gusta”, “porque las mujeres no somos buenas en las matemáticas” o simplemente “porque esas no son carreras para nosotras”. Lo cual muestra que todavía hay muchos paradigmas culturales machistas que influyen directamente en las expectativas y los roles que las jóvenes quieren desempeñar.

Si el feminismo es una manera de leer el entorno, al no haber una gran participación de las mujeres en estos sectores, los estamos reduciendo a la parcial mirada masculina.

Por ello, creo que se hace necesario que todos trabajemos en la transformación de esos paradigmas mentales y entendamos que la sociedad necesita de la visión de quienes son el 52% de la población en todas las dimensiones de la vida; de quienes toman el 80% de las decisiones de consumo en la sociedad.

Se requieren más docentes mujeres en esas áreas y lograr mantener en las jóvenes su interés a través de retos y de actividades lúdicas como la robótica y los juegos, acabar con la creencia que la estética corporal tiene que estar amarrada con algunas profesiones; lo peor es dejar que la vida sea regida por esos erróneos estereotipos.

Una sociedad que logre cerrar la brecha entre la participación de hombres y mujeres en el mundo de las ciencias y la tecnología, es sin duda una mejor sociedad. Es hora de generar relaciones de mayor equidad, respeto, reconocimiento del mundo femenino entendiendo que ello no significa una pérdida para nosotros los varones, sino una oportunidad de crecer sinérgicamente.

