La figura del fiscal ad hoc se necesita con urgencia: opinión Ricardo Ospina

No parece fácil la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia de un fiscal ad hoc, que garantice transparencia e independencia en dos de las investigaciones penales por el caso de corrupción de Odebrecht.



Desde algunos despachos de la Corte, en el Palacio de Justicia, lamentan, en voz baja, que un procedimiento que parecía dado para que se tramitara rápidamente, se haya complicado con los nombres que presentó el presidente Iván Duque en la terna de aspirantes.

En cuanto a posibles dificultades jurídicas y legales para que este jueves se elija fiscal ad hoc se encuentran, por ejemplo, una norma que algunos magistrados comenzaron a esgrimir, que señala que ese fiscal tendría condiciones similares a las de un conjuez y que, por lo tanto, "no podrá ser miembro de las corporaciones públicas, empleado o trabajador de ninguna entidad que cumpla funciones públicas durante el período de sus funciones".



Aplicando esta teoría, tendrían que salir de la terna Margarita Cabello Blanco, actual magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema, y Clara María González Zabala, actual secretaria Jurídica de Presidencia de la República.



En el caso de la doctora Cabello hay otro lío y es que existe la teoría que debe ser estudiada en Sala Plena, según la cual, al menos 14 magistrados tendrían que declararse impedidos para votar por ella, ya que fueron elegidos con voto de la actual magistrada de la Sala Civil.



En el caso de González, hay algunos juristas que señalan que no podría ejercer el cargo de fiscal ad hoc porque actualmente es subordinada del presidente de la República y eso le quitaría independencia a sus actuaciones.



En todo caso, más allá de las críticas jurídicas y políticas y reconociendo la calidad jurídica y personal de los ternados: Leonardo Espinosa, Margarita Cabello y Clara María González, la última palabra la tiene la Corte Suprema, que podría convocar a una sala extraordinaria en caso de que este jueves no alcance a elegir fiscal ad hoc, figura que se necesita con urgencia para conocer de manera clara los alcances del escándalo Odebrecht.