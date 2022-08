La música sana y acompaña, pongámosle ritmo a la vida y al corazón

Uno de los principales problemas del ser humano contemporáneo es la salud mental , no olvidemos que nuestro país se ha ubicado por encima del promedio mundial de personas que sufren depresión. Durante muchos años nos concentramos en el bienestar físico, olvidando la mente y las emociones. Actualmente tenemos claro que todas nuestras dinámicas y rutinas cotidianas nos deben ayudar a tener una salud integral, y para ello debe haber una armonía en las dimensiones de nuestra existencia.

Por eso siempre estoy buscando textos y experiencias que ayuden a la salud mental, porque creo que a veces despreciamos estas informaciones sin darnos cuenta lo fundamentales que son para ser feliz. Recientemente, por ejemplo, me encontré con un estudio que demuestra cómo la música influye de manera positiva en la salud mental, y también en la física, aunque en la segunda es menos.

Publicidad

¿Y es que quién no disfruta escuchar su género musical favorito en cada momento de la vida? Yo tengo que decir que hay vallenatos que me llenan de alegría y que me ayudan a enfrentar la cotidianidad cuando a veces se pone difícil. Creo que, a partir de esto, podemos reflexionar por lo menos en tres cosas:

Primero, en que hay que aprender a gozarse la música, encontrar cuál es esa que nos sube el ánimo y nos ayuda a ponerle color a la vida. A mí me ayuda mucho escuchar salsas de esas que lo ponen a uno hasta a bailar mentalmente.

Lo segundo, es que creo que no hay que juzgar desde nuestros gustos la música de los demás, ya que a cada uno le sirve algo diferente. Yo, por ejemplo, no puedo obligar a mis sobrinos que escuchen cumbia, si lo que les gusta es el reguetón.

Y lo tercero y último, es buscar los espacios propicios para escucharla. El estudio dice que con una playlist relajante se puede descansar mejor, y que con música alegre se puede encontrar motivación para hacer ejercicio.

Publicidad

La música sana y acompaña, así que ojalá todos seamos capaces de ponerle bastante ritmo a la vida y al corazón.